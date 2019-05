Der „Erdinger Bienenzauber“ schmeckt den Insekten besonders gut

Von elf auf 30: Die Anzahl der Landwirte, die die Initiative „Hallbergmoos-Goldach blüht“ unterstützen, wächst. Heuer sollen 50000 Quadratmeter Blühflächen entstehen.

Hallbergmoos – Wenn Markus Kreilinger eigentlich Feierabend hat, dreht er mit seinem Traktor meist noch eine Extra-Runde: Dann hat er nicht Saatgut für Getreide, Kartoffeln oder Kohl geladen, sondern „Erdinger Bienenzauber“. Das Schmankerl für Bienen und Insekten bringt er auf den Äckern seiner Nachbarn und Kollegen aus. Die Überstunden macht er aus Überzeugung und aus gutem Grund: Denn die heimischen Landwirte weiten ihre Initiative „Hallbergmoos-Goldach blüht“ aus.

Blühstreifen an Feldrändern anzulegen, ist Teil des Projekts der Bauern. Auf ihre freiwillige Initiative haben sie im vergangenen Jahr erstmals aufmerksam gemacht (wir berichteten). „Die Resonanz bei Verbrauchern und auch Landwirten war riesengroß“, berichtet Kreilinger. Nun weiten sie ihr Engagement für Insekten- und Artenschutz aus: Heuer werde man, so der 32-Jährige, „Blühstreifen XXL“ anlegen. 30 Landwirte, darunter auch ein Bio-Bauer und drei Imker, haben sich zusammengetan. Letztes Jahr waren’s noch elf.

50 000 Quadratmeter Blühflächen und -streifen sollen es heuer werden – das entspricht der Fläche von sieben Fußballfeldern. „Wahrscheinlich sogar mehr“, schätzt er. Denn einige der Bauern pflanzen in Eigenregie und sind da noch nicht mitgezählt. Für etliche, die ihn darum gebeten haben, übernimmt Kreilinger die Arbeit. „Der Zusammenhalt ist ein Traum. Wir ziehen alle an einem Strang. Der Natur zuliebe“, schwärmt er.

Jede Menge Saatgut hat Markus Kreilinger beim Ortstermin geladen. Die Fahrt geht zur Hauptstraße, wo er am Feldrand neben dem Fuß-/Radweg einen Blühstreifen anlegt: „Erdinger Bienenzauber“, ein besonderes Schmankerl für Bienen und Insekten, ist es an diesem Tag. Um Vielfalt auf den Speiseplan der Insekten zu bringen, benutzen die Bauern vier verschiedene Blühmischungen.

Sie haben aber nicht nur Insektenschutz im Auge: Fast 1000 Tierarten sind in Bayern vom Aussterben bedroht, darunter auch viele Vogelarten. Deshalb wurden nun an vielen Stellen Nistkästen aufgestellt. Je nach Größe des Eingangs finden darin Spatzen, Meisen, Bachstelzen oder Schwalben geeignete Brutstätten. Das Angebot werde gut angenommen, 24 von 25 Kästen bewohnt: „Vor allem frühmorgens ist hier das reinste Konzert“, freut sich Kreilinger über die gefiederten Untermieter an seiner Betriebshalle am Garchinger Weg. Aber nicht nur Nahrungs- und Insektenmangel, weiß Kreilinger, macht den Vögeln zu schaffen. „Elstern sind ein Riesenproblem. Gigantisch, was die räubern.“

Auf dem Hof von Walter Schreck – direkt neben dem Sportforum – treffen wir seinen Schwiegersohn Manfred Weiß im Kuhstall: Über den Köpfen der 30 Kühe herrscht reger Flugverkehr. An den Wänden sind Schwalbenkästen, auch hier und draußen an Feld und Bäumen haben sich Vögel eingerichtet. Den Erfolg des Volksbegehrens „Artensterben“ und die daraus resultierenden Gesetzesänderungen sieht Kreilinger mit gemischten Gefühlen: „Einerseits ist es gut, dass was geschieht.“ Schlecht sei es jedoch, wenn es nur zu Lasten der Landwirte gehe. „Was ist mit den Gewerbegebieten, wo mehr und mehr Flächen versiegelt werden? Große Firmen müssen auch was tun – und die Bürger. Rollrasen übern Garten, ein paar Sträucher pflanzen – das war’s?“

Weil viele der örtlichen Landwirte Direktvermarkter sind und auf Wochenmärkten ihre Erzeugnisse verkaufen, gibt’s nun Hilfestellung für Städter: Seit Monatsbeginn bieten Mitglieder „Blumeninsel“-Töpfe mit insektenfreundlichem Saatgut für Balkon und Fensterbank an. Jeder, so sein Appell, sollte vor der eigenen Haustüre mit dem Artenschutz anfangen. Dass auch die Gemeinde Hallbergmoos mit dem kürzlich verabschiedeten, gemeindlichen Blühstreifen-Konzept ihren Teil dazu beiträgt, begrüßt Kreilinger ausdrücklich: Auf finanzielle Anreize oder Pachtnachlässe, so betont er, komme es dabei nicht an. „Wenn uns die Gemeinde Saatgut zur Verfügung stellt, nehmen wir das natürlich gerne an.“ Eva Oestereich