Hallbergmoos kann Fasching: Zwölf Stunden Stunden Show & Tanz beim Gardetreffen

+ Mit einer sportlichen Show begeisterte Hallbergmoos.

Hallbergmoos – Von Mittag bis Mitternacht wurde am Samstag getanzt, gefeiert und begeistert applaudiert. Als die Narrhalla vor einigen Jahren das Gardetreffen der „Großen“ aus der Wiege gehoben hat, war es gewissermaßen ein Testballon. Das Event hat sich in kürzester Zeit zu einem beeindruckenden Festival des Faschings gemausert: Garden aus den Landkreisen Freising und Erding, aber auch Narren aus dem Raum München, aus Augsburg und Waldkraiburg waren angereist, um die fröhlichen und schillernden Facetten des Faschings zu präsentieren. Fasching romantisch, wild oder atemberaubend: Das Programm bot alles, was die närrische Jahreszeit so attraktiv macht.