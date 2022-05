Bronze-Matadore im Goldenen Buch: Hallbergmooser Keglern wird große Ehre zuteil

Die VfB-Kegler im Freudentaumel: (v. l.) Bürgermeister Josef Niedermair, Patrick Krieger, Markus Most (Abteilungsleiter), Bogdan Tudorie, Dietmar Brosi, Damir Cekovic (Mannschaftskapitän, sitzend), Tobias Kramer, Mario Cekovic, Radovan Vlajkov, Alexander Stephan und Vereinsreferent Thomas Henning. © Oestereich

Sie hatten ein sensationelles Bundesliga-Debüt: Die Hallbergmooser Kegler errangen auf Anhieb den dritten Platz. Jetzt wurde ihnen große Ehre zuteil.

Hallbergmoos – Erst der Aufstieg in die Erste Bundesliga, und dann gleich mit Bronze dekoriert: Die Kegler des VfB Hallbergmoos-Goldach haben ein sportliches Meisterstück abgeliefert. Daher wurde ihnen nun eine besondere Ehre zuteil: Die „Erste“ durfte sich ins Goldenen Buch der Gemeinde eintragen.

Bürgermeister Josef Niedermair, selbst ehemaliger Abteilungsleiter und den Keglern nach wie vor sehr zugetan, hatte das Goldene Buch aus dem Rathaus geholt, um die herausragende sportliche Leistung zu würdigen: Allein der Aufstieg in die 1. Bundesliga rechtfertige diese besondere Ehrung. Der Umstand, als Liga-Neuling in der ersten „richtigen Saison 2021/22“ – die vorherige wurde wegen Corona nach fünf Begegnungen abgebrochen – „drittbeste Mannschaft Deutschlands zu werden“, umso mehr.

Bangen am letzten Spieltag

Damir Cekovic dankte den Funktionären, Trainern und Betreuern für „die großartige Unterstützung“ – und gab gleich mal die Marschroute für die nächste Saison vor: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und noch bessere Erfolge.“

Am letzten Spieltag der Saison hatte der Liga-Neuling allerdings noch etwas bangen müssen, ob es zum Bronze-Rang reichen würde. Denn es kam entscheidend darauf an, ob der Tabellenerste Zerbst gegen den Konkurrenten um den dritten Platz vom TSV Breitengüßbach gewinnen würde. Er tat es.

Deutscher Keglerbund trübte die Stimmung nur kurz

Die VfB-Kegler im Freudentaumel: Sie tauschten das Sportdress gegen Lederhosen und machten bei Bürgermeister Josef Niedermair „Party“. Es tat der Stimmung keinen Abbruch, dass Hallbergmoos am Finaltag gegen den Tabellenzweiten aus Raindorf mit 3:5 unterlag. Dass die Mannschaft gleich zwei Bronze-Medaillen um den Hals hängen hatte, hat eine weniger erfreuliche Bewandtnis: Der Deutsche Keglerbund (DKBC) wollte laut Niedermair die Medaillen „irgendwann in den nächsten 14 Tagen“ aushändigen. Dementsprechend hatte der Verband keinen Vertreter zur Ehrung am letzten Spieltag entsandt. „So ein Kas’, jetzt ist die Stimmung und das Gefühl da“, kommentierte Niedermair das Ausbleiben der Offiziellen.

Weil man nicht sicher sein konnte, ob der vom DKBC verschickte Medaillensatz noch rechtzeitig zur Meisterfeier eintreffen würde, hatte der VfB sicherheitshalber Ersatz-Ehrenzeichen organisiert. Und natürlich T-Shirts mit dem Aufdruck: „3. Deutscher Mannschaftsmeister 2021/2022“. Anschließend bewies „die Erste“, dass sie im Feiern mindestens genauso gut ist wie auf der Kegelbahn. (Eva Oestereich)