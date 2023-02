Hallbergmooser Grüne vertrauen bewährtem Duo - und loben die geplante Freiflächenanlage im Norden der Gemeinde

Teilen

Die Spitze der Hallbergmooser Grünen: (v. l.) Dieter Niggl, Angelika Knebel (beide Beisitzer), Erwin Grießer (2. Ortssprecher), Sabina Brosch (1. Ortssprecherin) und Thomas Küppers (Kassier). Nicht auf dem Foto: Alexandra Gebhard (Beisitzerin). © Oestereich

Mit dem bewährten Sprecherduo Sabina Brosch und Erwin Grießer gehen die Hallbergmooser Grünen ins neue Jahr. Der komplette Vorstand wurde einstimmig bestätigt.

Hallbergmoos - Neben den Neuwahlen im Ortsverband standen bei den Grünen die Landtagswahlen im Herbst sowie kommunalpolitische Themen wie Asyl, Photovoltaik und energiepolitische Themen im Mittelpunkt der Jahrestreffens. Es gab also einiges zu besprechen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im Frühjahr wird im Munich Airport Business Park eine Flüchtlingsunterkunft für etwa 250 Personen eingerichtet. Ein Thema, das laut Brosch „emotional und kontrovers“ diskutiert werde. Aus Sicht der Grünen, so Brosch, „ist es unsere humanitäre Aufgabe, Menschen, deren Leib und Leben bedroht ist, aufzunehmen.“ Ein leeres Bürogebäude sei die weitaus bessere Option, als Turnhallen zu belegen. Sie äußerte sich überzeugt davon, dass man die Aufgabe stemmen wird können.

Herausnahme des Terrains aus dem Landschaftsschutzgebiet „auf Zeit“ wird unterstützt

Wohlwollend äußerte sich Brosch zur geplanten Freiflächenanlage im Norden der Gemeinde. „Solche Unternehmer brauchen wir“, unterstrich die Gemeinde- und Kreisrätin. Dass ein Betrieb durch eine komplette Umstrukturierung rund 500 000 Tonnen CO2 jährlich einspart, sei sehr zu begrüßen. Man unterstützte, wie sie hinzufügte, die Herausnahme des Terrains aus dem Landschaftsschutzgebiet „auf Zeit“. Darüber werde der Kreistag in absehbarer Zeit entscheiden.

Gemeinderats- und Kreistagskollege Robert Wäger sprach sich überdies dafür aus, dass die Kommune ihre Bemühungen für Parkplatz-PV-Anlagen forciert. Positiv bewertete Wäger die kommunale Förderung für private PV-Anlagen und die Ausrichtung eines „Solartags“ im März. Beide Sprecher äußerten sich zufrieden, dass es mit dem kommunalen Wohnungsbau in der Predazzoallee vorangeht. „Es soll heuer losgehen“, berichtete Brosch.

Ein Herzensprojekt Robert Wägers sind die Special Olympic World Games 2023

Der gerade verabschiedete Haushalt wird von den Grünen ohne Abstriche mitgetragen. Dass keine Kürzungen freiwilliger Leistungen vorgesehen sind, begrüßte Brosch – weil Vereine und Organisationen wichtige Pfeiler für Gesellschaft und Integration seien. Ein Herzensprojekt Robert Wägers sind die Special Olympic World Games 2023: Der Landkreis und auch Hallbergmoos werden „Host Towns“ bei dem größten inklusiven Sportevent in der Geschichte der Bundesrepublik sein. Vor Beginn der Spiele in Berlin mit Sportlern aus 190 Nationen (17. bis 25. Juni) wird laut Wäger eine 97-köpfige Delegation aus Kenia in Hallbergmoos begrüßt. Ein gemeinsamer bayerischer Abend ist geplant. Aber: „Wir brauchen noch Ehrenamtliche aus den Vereinen.“

Eva Oestereich