Trotz aller Schwierigkeiten: Kirchbauverein Hallbergmoos will weiter existieren

Teilen

Mehr als ein Jahrzehnt lenkten Beate Bodenschatz und Uwe Rüddenklau die Aktivitäten des Fördervereins Emmauskirche. Die beiden Vorsitzenden geben die Verantwortung nun ab. © Oestereich

Obwohl der Zweck seiner Gründung nun erfüllt ist, will der Kirchbauverein Hallbergmoos weiter existieren. Doch das gestaltet sich schwierig.

Hallbergmoos – Die Emmauskirche steht längst, die letzte Rate für die Glocken ist bezahlt, und der Sakralraum ist auf dem neuesten Stand der Technik. Damit wäre die Arbeit des Kirchbauvereins an und für sich getan. An eine Auflösung des Vereins, der vor 20 Jahren zur (Mit-) Finanzierung des Kirchbaus gegründet wurde und seit 2017 als Förderverein der Emmauskirche neue Projekte fördert, denken die Verantwortlichen aber nicht.

Aus personellen Gründen steht man allerdings vor einer großen Zäsur. Denn Uwe Rüddenklau und Beate Bodenschatz, die beiden Vorsitzenden, hängen ihr Ehrenamt nach über einem Jahrzehnt im Vorstand an den Nagel. Rüddenklau wird, wie er zur Begründung sagte, nun seine ganze Kraft in einen bundesweit agierenden Verein stecken, der die Schicksale von sogenannten Verschickungskindern wissenschaftlich aufarbeitet. Bodenschatz will „aus diesem Muss“ heraus“. Sie hat viele Aktionen, Auftritte prominenter Kabarettisten, Lesungen, Adventskalender, Christkindlmarkt-Stand oder Nikolausdienste federführend organisiert.

Neue Führungsmannschaft ohne Vorsitzenden: (vorne v. l.) Karin Eigeldinger (Beirätin) und Helga Meindl (Schatzmeisterin) sowie (hinten) Miranda Rambau-Reijntjes (Beirätin) und Frank Schmidt (2. Vorsitzender). © Oestereich

In der Diskussion mit zwölf anwesenden Mitgliedern, Pfarrer Steffen Schubert und den Kirchenvorständen Nadja Thiel und Andre Spindler wurde aber schnell deutlich: Die Mitglieder wollen den Verein unbedingt weiterführen, auch wenn die Hilfsbereitschaft und Mitarbeit der insgesamt 21 Mitglieder spürbar schwindet, wie es hieß. Lediglich der von Edith Thormann verantwortete Secondhand-Laden „Kunterbunt“ ist quasi ein Selbstläufer.

Wenn Puste und Personal fehlen: Wer hindert uns daran, die Ziele neu zu definieren und die Aufgaben herunterzufahren.

Eine Vereinsauflösung stand somit nicht im Raum. Aber wie soll es personell und organisatorisch weitergehen? Schatzmeisterin Helga Meindl ist auf ihrem Posten unverzichtbar. Karin Eigeldinger, bisher Beirätin, war nicht bereit, den Vorsitz zu übernehmen. Sie hätten sich bestenfalls eine Doppelspitze vorstellen können. Pfarrer Steffen Schubert und Nadja Thiel vom Kirchenvorstand brachten eine Neuausrichtung mit reduzierten Aufgaben ins Gespräch, Meindl eine Fokussierung auf soziale Projekte: „Wenn Puste und Personal fehlen: Wer hindert uns daran, die Ziele neu zu definieren und die Aufgaben herunterzufahren“, sprach sich Pfarrer Schubert für einen „Cut“ aus.

Ein Vorsitzenderfehlt momentan

„Man kann den Druck rausnehmen. Es muss keine neuen Spendenaktionen oder verbindliche Veranstaltungen geben“, unterstrich auch Thiel. Diesen Ansatz, so eine Anwesende, könne man als Atempause und Chance für neue Ideen begreifen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auch die Personalfrage konnte letzten Endes – fast alle – gelöst werden: Frank Schmidt, von 2017 bis 2020 schon einmal in diesem Amt, übernimmt die Verantwortung als zweiter Vorsitzender. Die Ausnahme: Das Amt des ersten Vorsitzenden bleibt unbesetzt. Schatzmeisterin bleibt Helga Meindl. Zu Beirätinnen wurden Karin Eigeldinger und Miranda Rambau-Reijntjes. Alle Abstimmungen erfolgten einstimmig. Die Amtszeit beträgt drei Jahre. (Eva Oestereich)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.