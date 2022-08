Kürbis-Ernte startet schon im August - Hallbergmooser Landwirt verrät Lieblingsrezept

Von: Cornelia Schramm

Die Hitze tut dem Kürbis gut: Viele seiner Kürbisse sind dieses Jahr schon erntereif – das stellt Landwirt Josef Hausler fest, wenn er in Hallbergmoos über seine Felder läuft. Eigentlich beginnt die Saison erst im September. © privat

Der Kürbis hat es gerne warm. Die Ernte startet daher gut eine Woche früher als sonst. Trotzdem: Bleibt der Regen weiter aus, könnte sich das doch noch bemerkbar machen.

Hallbergmoos – Beim Blick hinauf zur Sonne hat Josef Hausler heuer oft gebangt. Aber immer dann kam er doch, der erhoffte Regenschauer. „Obwohl mir die Hitze immer wieder Sorgen gemacht hat, habe ich meine Kürbispflänzchen nicht einmal gewässert“, sagt der 33-jährige Landwirt. „Die Wärme gefällt dem Kürbis – und der Regen vom Wochenende gibt ihm jetzt die Kraft für den Endspurt.“

10.000 Samen zu Pflänzchen herangezogen

Im April hat Hausler Kern für Kern in Aufzuchtschälchen gesteckt und so 10 000 Samen auf seinem Hof in Hallbergmoos (Kreis Freising) zu Pflänzchen herangezogen. Und auch in der Kinderstube mag es der Kürbis warm: An die 25 Grad sind ideal. Nach vier Wochen geht es im Mai für Hokkaido, Porcellain Doll, Butternut, Muskat und weitere 46 Sorten mit klingenden Namen hinaus auf das Feld. „Aber immer erst, wenn die Eisheiligen vorbei sind“, erklärt Hausler.

Auf dem einen Hektar großen Areal legt Hausler dann eine schwarze Folie aus. „Für die Pflänzchen bohren wir Löcher hinein, sodass die Kürbisse später aufliegen.“ So liegen sie nicht im Nassen, die Feuchtigkeit bleibt für die Wurzeln aber lange gespeichert. „Die Bedingungen sind heuer gar nicht so schlecht, oft hat Morgentau gereicht“, sagt Hausler. „Von den Hokkaidos sind schon viele reif.“

Wenn es zu feucht ist, sind Pilzkrankheiten ein Problem

Auch der Bayerische Bauernverband erwartet dieses Jahr trotz des trockenen Sommers keine Ernte-Einbußen. Lediglich die Größe konnte etwas kleiner ausfallen, erklärt Franz Wöhrl vom Bauernverband. Um eine Ernte qualitativ hochwertiger Kürbisse mit einer angemessenen Größe zu sichern, musste vielerorts zusätzlich bewässert werden. Mehr Niederschlag wünscht sich auch Gartenbau-Experte Micheal Koch von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. Bleibe es den Rest des Jahres weiter so trocken, könnte sich das am Ende doch noch in leicht unterdurchschnittlichen Erträgen widerspiegeln.

Die Hitze hat allen Experten zufolge immerhin einen Vorteil: Die Kürbispflänzchen seien weniger oft krank – auf Pflanzenschutzmittel mussten Bauern dieses Jahr also kaum zurückgreifen. „Ist es zu feucht, machen ihm vor allem Pilzkrankheiten zu schaffen“, sagt Josef Hausler. Aber auch die Kürbisse in Hallbergmoos blieben davon heuer verschont – ganz ohne Mittelchen. „Nur Unkraut mussten wir öfter mal ausreißen, damit genug Platz ist.“

Je größer der Halloween-Kürbis, desto besser

Die heißen Tage könnten sich aber zum Ende aber auch doch noch rächen: Nicht nur kleiner, auch weniger lang haltbar könnten die Kürbisse der diesjährigen Saison sein. Franz Wöhl, der auch Vorstandmitglied im Landesverband bayerischer Feldgemüse- und Gemüsebauern ist, befürchtet, dass Zierkürbisse nicht so lange frisch bleiben könnten wie sonst. „Wir hoffen, dass sie bis Halloween durchhalten.“

Mittlerweile ist der 31. Oktober, an dem viele Kinder nach US-amerikanischem Brauch Gesichter in die Kürbisse schnitzen, auch für Kürbisbauern in Bayern ein bedeutender Tag. „In unserem Hofladen merken wir: Der Trend ist ungebrochen“, sagt Hausler. „Gerade bei Kindern gilt: Je größer der Halloween-Kürbis, desto besser.“ Damit der Kürbis bis zum Tag der Tage überlebt, ist die Lagerung ganz entscheidend: „Am besten kühl und trocken lagern, dann reicht die magische Haltbarkeitsgrenze für Kürbisse auch heuer wieder bis Weihnachten – ein erstaunliches Gemüse!“

Josef Hauslers Rezept für Kürbis-Lasagne (6 Portionen)

1,5 Kilogramm Hokkaido-Kürbis in Scheiben schneiden und zwei Zwiebeln würfen, in der Pfanne andünsten, mit Weißwein ablöschen und anschließend mit Gemüsebrühe und etwas Sahne aufgießen. Mit Salz, Pfeffer sowie gehacktem Basilikum abschmecken. Für die Béchamelsauce 50 Gramm Butter schmelzen, 50 Gramm Mehl einrühren und nach und nach mit 750 Millilitern Milch aufgießen. Alles fünf Minuten köcheln lassen und dann ebenfalls leicht salzen und pfeffern. Anschließend ein wenig von der Béchamelsauce in eine Auflaufform geben. Eine Schicht aus Lasagne-Platten, Kürbis und geriebenem Käse wird darüber verteilt und wieder mit Sauce übergossen. Die obere Schicht besteht aus Nudel, Béchamel und Käse. Bei 180 bis 200 Grad circa 45 Minuten lang im Ofen backen.

Als Dessert könnte ebenfalls Kürbis auf den Tisch wandern: „Der Roulette-Kürbis liegt heuer im Trend, weil man ihn deftig und süß zubereiten kann, sagt Josef Hausler. Er ist grün und mit maximal einem Kilogramm Gewicht klein. Mit etwas Honig oder Zucker kann man ihn in der Pfanne karamellisieren – und zum Beispiel mit Vanilleeis servieren.

Cornelia Schramm und Vera Kraft

