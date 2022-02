Es soll bald wieder rund gehen: Hallbergmoos will Volksfest und weitere Events durchziehen

Im April, so plant die Gemeinde Hallbergmoos, könnte das Volksfest wieder stattfinden. Ein Sicherheits- und Hygienekonzept soll die Veranstaltung möglich machen. © Oestereich

Der Hallbergmooser Kultursommer 2022 wird wegen Corona nicht wie gewohnt ablaufen. Doch es gibt auch viele positive Nachrichten für Veranstaltungs-Fans am Ort.

Hallbergmoos – Auf den Kultursommer in seiner gewohnten Form müssen die Hallbergmooser auch in diesem Jahr verzichten. Dafür gibt es zu viele Unwägbarkeiten. Immerhin: Im Rathaus plant man einen Mix aus Kultur, Wirtschaftsevents und Veranstaltungen mit einem Gesamtbudget von 240.000 Euro. Die Verantwortlichen sind außerdem fest entschlossen, nach zwei Jahren Corona-bedingter Abstinenz das Volksfest zu feiern.

Der Termin steht bereits fest: Von 20. bis 24. April soll es auf dem Volksfestplatz rund gehen. „Wir hätten uns einen späteren Termin für das Volksfest gewünscht. Vielleicht im Mai. Aber da bekommt der Wirt das Zelt nicht“, erläuterte Bürgermeister Josef Niedermair in der jüngsten Ratssitzung den Stand der Planungen.

Kultursommer heuer in abgespeckter Form

Beim Hallbergmooser Rathauschef ist Zweckoptimismus angesagt: Aus einem Gespräch mit Staatsminister Florian Herrmann hat er positive Signal in puncto Lockerungen zum Frühjahr hin vernommen. Deshalb wird nun für April geplant. Freilich mit einem umfangreichen Sicherheits- und Hygienekonzept: Das Volksfestgelände wird eingezäunt und Security an den Zugängen eingesetzt. Im Kostenansatz, den der Gemeinderat jetzt billigte, stehen dafür 40.000 Euro.

Mit Rücksicht auf die unvorhersehbare Corona-Lage plant man im Rathaus einen abgespeckten Kultursommer, der zeitlich so flexibel wie möglich gestaltet ist. Veranstaltungsmanager Benjamin Henn präsentierte dem Gemeinderat „ein Rohkonzept“ dafür. Unbedingt anbieten will man einen „Tag der Vereine“, der im vergangenen Jahr ausfallen musste. Dafür sind aktuell rund 50.000 Euro eingeplant.

Die erstKlassiK-Reihe steht mit zwei Konzerten (19. März/2. Juli) im Kulturprogramm, das ansonsten überwiegend mit regionalen Künstlern und Gruppen bestritten werden soll. Man will unter anderem ein Konzert von Luz Amoi, eine Sportpark-Serenade, ein Seebühnen-Fest der Musikschule (10. Juli) und „Kunst im Raum“ – vergleichbar mit den Alltagsmenschen, aber explizit mit regionalen Künstlern – anbieten. Der Arbeitskreis Kunst will sich an der Gestaltung eines Bauzaunbanners beteiligen und, soweit möglich, die Vereinsarbeit durch deren Einbindung stärken.

Open-Air-Kino läuft dieses Jahr in Neufahrn

Der Indoor Cup ist für den Spätsommer geplant. Im Bereich Wirtschaft angesiedelt sind After-Work-Partys und ein geplanter Kongress im MABP. Als neuer Programm-Punkt steht „Hotel-Hopping“ auf der Agenda, um der Bevölkerung die örtlichen Beherbergungsbetriebe näher zu bringen. Nicht stattfinden wird der Wirtschaftssommer, er soll durch After-Work-Partys und möglicherweise einen Kongress im Munich Airport Business Park ersetzt werden. Auch das Kultursommer-Areal und das Open-Air-Kino bleiben heuer geschlossen. So spart man sich hohe Kosten für das Partyzelt und die Einzäunung. Mit der Gemeinde Neufahrn hat man vereinbart, das Freiluft-Kino im jährlichen Wechsel in einer der beiden Gemeinden anzubieten. Heuer ist Neufahrn dran.

Eva Oestereich

