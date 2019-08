Hallbergmoos verstärkt Buslinie nach Erding

Die Buslinie 515 zwischen Hallbergmoos mit Erding ist gut ausgelastet. Weil mehr und mehr Hallbergmooser Kinder weiterführende Schulen in Erding besuchen, herrscht oft morgens und mittags drangvolle Enge. Dagegen will die Gemeinde nun etwas tun.

Hallbergmoos – Kaum noch freie Sitzplätze und der Stehbereich ist auch gut gefüllt –in der MVV-Buslinie 515 besonders vor und nach der Schule ein inzwischen gewohntes Bild. Die Kommune sorgt nun jedoch mit zusätzlichen „Verstärkerfahrten“ für Entlastung und mehr Sicherheit. MVV und Kreis Erding beteiligen sich allerdings nicht an den Kosten für die zusätzlichen Busse von rund 50 000 Euro. Dort sieht man dafür keine Notwendigkeit. Bei den durchgeführte Fahrgastzählungen habe man, wie es hieß, „keine Überfüllungen“ feststellen können.

Andere Erkenntnisse hat man im Hallbergmooser Rathaus: Schulreferentin Silvia Edfelder (CSU) befürwortete die Verstärker-Busse wie auch Bürgermeister Harald Reents (CSU): „Es geht um die Sicherheit der Schulkinder“, unterstrich er. Bestärkt sah er sich durch einen Erfahrungsbericht von Wolfgang Reiland (Einigkeit), der eigens eine „Testfahrt“ unternommen hatte: Bis zu 20 Kinder müssten, so hatte er berichtet, während der Fahrt in den vollen Bussen stehen. Der Bus beschleunige bis auf 80 km/h.

Verstärkerfahrten kosten rund 50000 Euro

Die Landkreise Erding und Freising sind mit je 15 Prozent an den Gesamtkosten der Buslinie 515 beteiligt, Hallbergmoos trägt 35 Prozent, Oberding und die Stadt Erding 17,5 Prozent. Die Kosten für die beiden Verstärkerfahrten (an Schultagen) von rund 50 000 Euro wird Hallbergmoos nun wahrscheinlich alleine locker machen müssen. Die Entscheidung des Gemeinderats fiel nichtsdestotrotz einstimmig.

Man beobachtet, dass Schülerzahlen steigen und sich weiterführende Schulen wie beispielsweise die Mädchen-Realschule in Erding wachsender Beliebtheit erfreuen. Die Fahrgastzahlen will man genau im Blick behalten. „Wenn sie weiter steigen, werden wir noch einmal in Erding und beim MVV anklopfen“, kündigte der Bürgermeister an. Die Gemeinde Oberding hat noch keine Entscheidung über eine finanzielle Beteiligung getroffen.

Linienführung wird verlängert

Der Hallbergmooser Gemeinderat verständigte sich überdies auf eine Verlängerung der Linienführung: Die Verstärker-Busse fahren nun ab der Haltestelle „Am Söldnermoos“ auch den nördlichen Teil der Gemeinde an, nehmen Kinder an den Haltestellen der Theresien- und Freisinger Straße auf, um schließlich wieder auf den reguläre Strecke des 515 in Goldach einzuscheren. Ein Umsteigen der Schüler von der Ortslinie 698 auf die 515 erübrigt sich damit.

Somit kam das Ratsgremium einem weiteren Wunsch der Eltern nach. Die Verstärker sollen, so der Beschluss, „so schnell wie möglich“ kommen. Der Dank kam postwendend: In der Bürgerfragestunden bedankte sich Christina Karl im Namen aller betroffenen Eltern für die Entscheidung.Eva Oestereich