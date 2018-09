Josefin (14) verschwand in München - nun tauchte sie woanders wieder auf

Seit dem 10. August wurde die 14-jährige Josefin aus Hallbergmoos vermisst. Nun konnte die Polizei sie finden.

Update 7. September 2018, 13 Uhr: Josefin ist wieder da

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist Josefin wieder aufgetaucht. Sie konnte von Polizeibeamten in Ulm wohlauf aufgegriffen werden.

Die 14-Jährige galt seit dem 10. August als vermisst. Sie habe die vergangenen Wochen bei Freunden in München und Ulm verbracht. Näheres soll in einer Befragung mit Polizisten geklärt werden.

Die Jugendliche wurde durch die Polizei wieder in die Jugendeinrichtung nach Halbergmoos gebracht.

Update 20. August 2018, 15.50 Uhr: Suche läuft weiter

Hallbergmoos/München - Die 14-Jährige wird immer noch vermisst. Wie die Polizei mitteilte, gibt es bislang keine neuen Erkenntnisse zum Aufenthaltsort des Mädchens. Nach Josefin werde weiter gesucht.

Wie berichtet, war die 14-Jährige am Freitag von einem Ausflug in München nicht in das Jugendwerk Birkeneck in München zurückgekehrt.

Erstmeldung am Freitag: Nach Ausflug verschwunden

Josefin war nach einem Ausflug nach München nicht mehr in das Jugendwerk Birkeneck in Hallbergmoos zurückgekommen. Wie die Polizei mittelt, gäbe es erste Anhaltspunkte, dass sich Josefin im Stadtbereich von München aufhält.

Weil die bislang durchgeführten Suchmaßnahmen ohne Erfolg blieben, wendet sie die Polizei Neufahrn im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung.

