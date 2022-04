Die Gaudi hat der Narrhalla Hallbergmoos gefehlt

Der neue Narren-Vorstand: (v. l.) Thomas Willing (Vize-Präsident), Renate Hofbauer (Präsident), Milena Schäfer (Schatzmeisterin) und Florian Lackermeier (Beisitzer).

Hofbauer bleibt an der Spitze der Faschingsgesellschaft

Keine Prinzenpaare, keine Bälle: Die Bilanz der Narrhalla Hallbergmoos fiel übersichtlich aus. Dennoch dauerte die Versammlung - der Vorstand wurde neu gewählt.

Hallbergmoos - Zuletzt konnten die Narren 2019 ihr Motto „Tanzen, feiern und weggehen“ ausleben. Nach diesem Topjahr – auch für die Vereinskasse – folgten Corona, Lockdown und Saisonausfälle (2021/22). Mangels Ausgaben und Einnahmen hinterlässt Schatzmeister Stefan Kaiser, der „nach zehn schönen Jahren im Vorstand“ geht, seiner Nachfolgerin Milena Schäfer eine gut bestückte Kasse. „Als ich sie übernommen habe, waren die Verhältnisse deutlich angespannter“, sagte er.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Aber dem Verein fehlt natürlich das, was ihn ausmacht: „Wir wollen tanzen, Gaudi und Party“, so Präsident Renate Hofbauer. Immerhin hatten die Kinder- und Teeniegarden zuletzt einen öffentlichen Auftritt in Fürstenfeldbruck: „Im wunderschönen Ambiente des Stadthallen-Hofs. Das war genial“, schwärmte Hofbauer. Auch eine „klitzekleine interne Faschingsparty“ konnten die Kinder kürzlich mit ihren Eltern im heimischen Gemeindesaal feiern.

Neuwahlen: Für jedes Amt gab es zwei Bewerber

Weil es für jedes Amt zwei Bewerber gab, hatte Wahlleiter Thomas Henning gut zu tun. Die Präsidentin denkt allmählich ans Aufhören, stellte sich aber noch einmal der (geheimen) Vorstandswahl. Die 62-Jährige erhielt 20 Stimmen, auf Stefan Schmid entfielen sechs. Vize-Präsident ist Thomas Willing (14:11 gegen Stefan Schmid). Nachfolgerin von Schriftführerin Sonja Schnepf, die wegen ihres Umzugs nicht mehr antrat, ist Vanessa Pittrich (17:9 gegen Antje Techentin). Milena Schäfer fungiert als neue Schatzmeisterin (15:10 gegen Franzi Nadler, zweiter Wahlgang). Beisitzer sind Florian Lackermeier und Franzi Nadler, Kassenprüfer Monika Lackermeier und Stefan Reith.

Tipp von Henning: „Schaut’s mal in die Zuschussrichtlinien rein“

„Ich wünsche euch die Kraft, den Verein zusammenzuhalten und die Faschingsbälle zu erhalten“, unterstrich Henning. Das Miteinander sei der Kit der Gesellschaft. Die Gemeinde unterstütze Vereine, wo sie könne. Sein Tipp: „Schaut’s mal in die Zuschussrichtlinien rein.“ Die habe er, so Henning, zusammen mit der Gemeindeverwaltung überarbeitet.

Dass die Gemeinde sich entschlossen hat, das Hallbergmooser Volksfest (20. bis 24. April) zu feiern, befürwortet der Vereinsreferent ausdrücklich: „Wir müssen was für unsere jungen Leute tun. Das Zusammensein ist wichtig für uns alle.“

ev