Sporteln in Hallbergmoos als absolutes Lebenselixier: Elisabeth Wagner feiert ihren 107. Geburtstag

Von: Bernd Heinzinger

Glückwünsche an die älteste Erdingerin: (v. l.) Pflegedienstleitern Vesna Misevska, Jubilarin Elisabeth Wagner, Tochter Heidemarie Wagner und Oberbürgermeister Max Gotz. © Heinzinger

Stolze 107 Jahre: Die älteste Bürgerin der Stadt Erding, Elisabeth Wagner, feierte kürzlich ihren Ehrentag. Auch in Hallbergmoos und Neufahrn kennt man sie.

Hallbergmoos/Erding - Ein Geheimnis ihres hohen Alters ist der Sport: Mit über 100 besuchte Elisabeth Wagner zusammen mit ihrer Tochter Heidemarie noch die Gymnastikgruppe „Fit für immer“ des VfB Hallbergmoos.

Die Jubilarin kam am 6. März 1915 in München auf die Welt, als jüngstes von 13 Geschwistern. Die Jubilarin betonte, dass ihr hohes Alter auch etwas mit den Genen zu tun habe, denn mehrere ihrer Geschwister wurden über 90 Jahre alt. Eine leichte Kindheit hatte Elisabeth Wagner allerdings nicht, bereits als Kind musste sie auf Bauernhöfen schwere Arbeit verrichten. Später ging die Jubilarin auf eine Klosterschule und arbeite als Kindermädchen in einer Gärtnerei. Ihr privates Glück fand das Geburtstagskind mit ihrem Alois, den sie 1941 heiratete.

Geburt im ersten Weltkrieg, Hochzeit während des zweiten Weltkriegs, die heute 107-Jährige erlebte wahrlich schlimme Zeiten. Zusammen mit ihrem Mann lebte sie zeitweise auf einem Pferdehof im Notzinger Moos und in Hallbergmoos. Über die Zwischenstation Ulm kam Elisabeth Wagner schließlich wieder zurück in ihre Heimatstadt München, wo sie bis zu ihrem 103. Geburtstag lebte. Erst danach gab sie ihren eigenen Haushalt auf und zog nach Hallbergmoos zu ihrer Tochter.

Nur wegen den Kniebeschwerden der Tochter kam sie nicht mehr zum VfB

Zuvor fuhr sie mehrmals in der Woche alleine mit der S-Bahn in die Moosgemeinde, wo sie weiter an dem Sportprogramm teilnahm. Das machte sie solange, bis bei der Tochter Kniebeschwerden kamen. Heidemarie Wagner verrät: „Wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre sie noch länger hingegangen.“ Unsportlich ging es aber keineswegs weiter, bis zum Alter von 105 Jahren machte Elisabeth Wagner bis zu dreimal in der Woche beim Sportprogramm des Seniorentagestreffs Neufahrn mit.

Eines Tages stürzte sie allerdings und brach sich dabei unter anderem die Rippen. Im Anschluss wurde Wagner zunächst zur Kurzzeit- und später zur langfristigen Pflege im Erdinger Heiliggeist-Stift untergebracht. Die Tochter betonte, dass dies keine leichte Entscheidung gewesen sei, es aber nicht mehr anders gegangen wäre.

Mit 90 Jahren zum ersten Mal in einem Flugzeug gesessen

Nicht nur der Sport war ein Lebenselixier für die Jubilarin, auch das Reisen machte ihr bis ins hohe Alter großen Spaß. Das erste Mal flog sie mit 90 und fünf Jahre später ging die Reise sogar noch nach Thailand. Im Heiliggeist-Stift gefällt es der rüstigen Seniorin heute gut und sie strahlte sichtlich, als sie die zahlreichen Geschenke überreicht bekam.

