Niedermair pfeift auf PFiFFiG: Hallbergmooser Rathauschef fühlt sich vom Landratsamt „total verarscht“

Ist sauer auf das Landratsamt: Bürgermeister Niedermair, der kurzfristig zu einer Pressekonferenz einlud. © Oestereich

Der Hallbergmooser Bürgermeister Josef Niedermair sieht rot. Und er schäumt vor Wut über das Vorgehen des Landratsamts hinsichtlich eines Solar-Projekts.

Hallbergmoos – Die Kreisbehörde hat am Donnerstag bei einer Pressekonferenz das Studienprojekt PFiFFiG vorgestellt. Geht man danach, hat Hallbergmoos in Sachen Freiflächen-Fotovoltaik eher schlechte Karten. „Bei uns ist alles rot“, zürnt der Gemeindechef.

Es gibt etliche Punkte, die Niedermair „stocksauer“ machen: Er hat die Karte zu den Studienergebnissen am Dienstag erhalten, wurde aber vom Landratsamt zu Stillschweigen verdonnert. Seit Tagen versucht er, wie er bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz sagte, einen Ansprechpartner in Freising zu erreichen. Fehlanzeige. Man habe ihn auf September vertröstet. Andere Kommunen, etwa Neufahrn, hätten da wohl bessere Karten und einen Gesprächspartner gefunden. „Das ist unverschämt und willkürlich.“

Das Fass zum Überlaufen brachte dann das Pressegespräch in der Kreisbehörde. Über das Wort „Entscheidungshilfe“, die die PFiFFiG-Studie für Gemeinden sein und sie bei der Suche nach geeigneten Grundstücken unterstützen soll, kann Niedermair nur den Kopf schütteln: „Da hätte ein Gutachten hergehört, nicht eine Arbeit von Studenten.“ Und wenn die Ergebnisse vermeintlich nicht bindend sein sollen, fragt sich Niedermair: „Warum hat man die Studie dann überhaupt machen lassen: Aus Jux, Tollerei und Zeitverschwendung?“

Was das Studienprojekt an „vernünftiger Energie“ auszusetzen hat

Was den Rathauschef noch mehr aufbringt: Hallbergmoos hat schon vor einem Jahr für eine zehn Hektar große Freiflächenfotovoltaik-Anlage beim Landratsamt eine Flächennutzungsplan-Änderung vorgelegt. Dort zwischen B 301 und S-Bahntrasse, soll unter anderem für die Surftown im Gewerbegebiet „vernünftige Energie“ erzeugt werden. Ein Acker, den Hallbergmoos aus dem Landschaftsschutzgebiet herausnehmen lassen will. Doch PFiFFiG weist Landschaftsschutzgebiete als solche mit „sehr hohem Raumwiderstand aus“. Also wenig geeignet für die Entwicklung von PV-Flächen.

Das sieht man in Hallbergmoos völlig anders: Es gebe auf dieser landwirtschaftlich genutzten Fläche keine schützenswerten Bestände. Die Lage sei vergleichbar mit der PV-Anlage an der Neufahrner Spange, wo eine Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet anstandslos funktioniert habe, so der Bürgermeister. Und vor kurzem erst, wie Wirtschaftsförderer Alexander Mademann ergänzte, seien weitere drei Hektar für Gewerbe freigegeben worden.

Geschäftsleiterin wartet seit einem Jahr auf einen Bescheid

„Wir warten seit einem Jahr auf einen Bescheid. Nicht mal Auskunft über den Sachstand haben wir bisher bekommen“, berichtet Geschäftsleiterin Kristina Grünwald. Sie fügt hinzu: „Es wäre wünschenswert gewesen, wenn man mit einer Kommune als Erstes spricht, in der schon ein Verfahren läuft.“

Dem Bürgermeister reißt nun endgültig der Geduldsfaden: „Ich fühle mich total verarscht. Das Landratsamt sagt, es sei Fünf vor Zwölf. Und ein Jahr passiert rein gar nichts.“ Der Freisinger Behörde wirft er „Untätigkeit“ und „massive Defizite“ in der Kommunikation vor.

Von Landrat Petz ist der Bürgermeister persönlich enttäuscht

Von Landrat Helmut Petz sei er persönlich enttäuscht. Dementsprechend sieht er sich auch nicht länger an das verordnete Stillschweigen gebunden: 10 000 Hektar können laut Studie im Landkreis ohne große „Raumwiderstände“ errichtet werden. „Bei uns ist alles Rot“, sagt Niedermair. Ein wenig „Grün“ gebe es im bebauten Bereich des Munich Airport Business Parks und im Süden. Unverständlich für ihn.

Was wird Hallbergmoos unternehmen? Niedermair: „Wir werden die Studie anzweifeln und klagen, wenn es sein muss.“ Und schiebt hinterher: Es könnte so schnell gehen, vernünftige Energie zu erzeugen. Aber die Bürokratie bremse alles aus.

Eva Oestereich