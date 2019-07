Für die „Welle“ und den MABP: Hallbergmoos plant sein erstes Parkhaus

Als die Kommune im März die Pläne für den Surfpark im MABP veröffentlichte, kam unmittelbar die Frage auf: „Wohin mit dem ganzen Verkehr?“ Eine erste Antwort gab nun der Gemeinderat: Hallbergmoos plant, ein gebührenpflichtiges Parkhaus mit gut 300 Stellplätzen zu bauen. Man rechnet mit Kosten um die vier Millionen Euro.

Hallbergmoos – Die Entscheidung des Gemeinderats, ein Parkhaus in der Messerschmittstraße zu bauen, steht im Zusammenhang mit „der Welle“: In nicht-öffentlicher Sitzung hatte das Ratsgremium im März den Weg für zwei Investoren geebnet, die auf dem „Filetgrundstück“ zwischen Ludwigs- und Lilienthalstraße die Surfanlage, Gastronomie, Einzelhandelsflächen und Büros bauen wollen. Die Kommune verkauft einen Teil der 32 000 Quadratmeter großen Fläche am nördlichen Ortseingang, den anderen Teil verpachtet sie.

Der Ratsbeschluss umfasst auch den Bau eines Parkhauses in der angrenzenden Messerschmittstraße, wie es nun in den Sitzungsunterlagen heißt. Nach ersten Schätzungen wird die Kommune etwa vier Millionen Euro als freiwillige Leistung investieren. Bei Investitionen dieser Größenordnung müssen die zu erwartenden Kosten in einer Machbarkeitsstudie untersucht werden. Mindestens 306 Stellplätze soll das Parkhaus haben, 15 Prozent mit E-Lademöglichkeit. Außerdem wurden „surfbrett-taugliche“ Aufzüge, ein grünes Dach mit PV-Anlage, ein Wlan-Hotspot, Car-Sharing-Plätze (3 bis 9), Beschilderung, ein Leitsystem sowie eine ADAC-Zertifizierung als benutzerfreundliches Parkhaus als „Must Haves“ definiert.

Firmen haben schon wegen Stellplätzen nachgefragt

Bei den genannten Schätzkosten handelt es sich um eine erste Hochrechnung anhand des Baukostenindex’. Die Kommune selbst hat noch nie ein Parkhaus errichtet. Allerdings wurde im Rat über die Notwendigkeit der Machbarkeitsstudie, die etwa 30 000 bis 40 000 Euro kosten wird, diskutiert. Denn im Gremium, so Wirtschaftsreferent Marcus Mey (CSU), herrsche doch Konsens, „dass wir das Parkhaus wollen“. Die Fachabteilung im Rathaus verweist auf das Wachstum des Gewerbeparks, dessen Büroflächen zu 80 Prozent (2013: 64 Prozent) belegt seien. Viele Beschäftigte kämen per Auto zur Arbeit, Nachfragen nach zusätzlichen Stellplätzen von Seiten der Unternehmen höre man im Rathaus häufig. Die Kapazitäten seien aber ausgeschöpft.

Dies unterstrich auch Bürgermeister Harald Reents (CSU): „Die Stellplatzsituation im Munich Airport Business Park ist sehr beengt.“ Angesichts der knappen Stellplätze sei der Parkhausbau daher „gut und nötig“, führte der Wirtschaftsreferent aus. Und „flächensparend“ noch dazu, wie Robert Wäger betonte. Der Grünen-Sprecher regte an, auch für die Straßen-Parkplätze eine Gebührenpflicht einzuführen und schon mal über ein Pendant am S-Bahnhof nachzudenken, wo sich Kiosk und Fahrradabstellplätze gleich integriert ließen.

Vorab-Untersuchung beschlossen

Nach längerer Diskussion konnte sich der Rat doch noch einstimmig für die Vorab-Untersuchung erwärmen: Sie liefere, wie Hermann Hartshauser sagte, wichtige Anhaltspunkte für die Kosten jedes einzelnen Moduls im Zuge der notwendigen europaweiten Ausschreibung. Heinrich Lemer (FW) tat dies nicht ohne Bedenken: „Egal was bei der Studie rauskommt: Am Ende kommt ein anderer Planer mit ganz anderen Kosten.“ Eva Oestereich