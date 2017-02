Sprayer auf frischer Tat ertappt

Von der Polizei auf frischer Tat ertappt wurden in Hallbergmoos drei jugendliche Sprayer, die am Donnerstagnachmittag gerade in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle ein Gebäude mit Farbe besprühten.

Hallbergmoos - Die jungen Männer hatten sich Zutritt zu einem durch Zäune abgesperrten Areal mit alten Hallen verschafft. Das hatte ein Zeuge beobachtet, der die Polizei alarmierte. Ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg wurde vorläufig festgenommen, den beiden anderen Jugendlichen gelang die Flucht. Am Tatort wurden laut Polizei mehrere Spraydosen, Atemmasken und eine hochwertige Spiegelreflexkamera sichergestellt. In der Wohnung des Jugendlichen fand die Polizei dann noch weiteres umfangreiches Beweismaterial.

