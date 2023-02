Hallbergmoos Mitte: 2024 soll die „Unvollkommene“ ihr letztes Teilstück erhalten

Teilen

Abrupt vor einem Feld endet hier die Predazzoallee. Das Verbindungsstück zwischen Theresienstraße und Maximilianstraße wird auf dem Grün im Hintergrund entstehen. © Oestereich

Der Fußgänger-/Radweg spielte eine große Rolle bei der Debatte über die Verlängerung der Predazzoallee in Hallbergmoos. Aber der Bauausschuss fand eine Lösung.

Hallbergmoos - Man muss lange in den Geschichtsbüchern zurückblättern, um das erste Kapitel für „Hallbergmoos-Mitte“ zu finden. Vor über 20 Jahren hatte die Kommune begonnen, Pläne für diese wichtige Ortserschließungsstraße und Achse zur Bundesstraße B 301 zu schmieden. Die Predazzoallee, wie sie heute heißt, gilt als „Unvollkommene“. Denn es fehlt ein gut 300 Meter langes Verbindungsstück zwischen Theresienstraße und Maximilianstraße, wo die Straße abrupt vor einem Feld endet. Noch.

Der Erwerb der letzten beiden benötigten Grundstücke war der Durchbruch

Der Durchbruch gelang 2019 mit dem Erwerb der letzten beiden benötigten Grundstücke für die gut 300 Meter lange und 22 Meter breite Trasse. Die marode und ungenutzte alte Ringerhalle ist schon abgerissen, die Abbruchgenehmigung für ein Wohnhaus in der Theresienstraße ist erteilt. Nun wartete man noch darauf, dass das Bayernwerk den Dachständer einer Stromleitung entfernt.

Im Oktober 2020 hat der Gemeinderat bereits der Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Predazzoallee zugestimmt: In Zukunft soll’s auf direktem Weg – und nicht mehr im Zickzack über enge Wohnstraßen – zur Theresienstraße weiter gehen. Ein Kreisverkehr an der Maximilianstraße mit 32 Metern Durchmesser ist auf bis zu 15.000 Kfz ausgelegt. Das neue Teilstück, das einen leichten Linksschwenk macht, mündet im Zentrum auf die Theresienstraße. Dort wird, das war im Bauausschuss nun unstreitig, eine Ampel den Verkehr regeln. Es wird eine Linksabbiegespur eingerichtet. Eine Trafostation an der Kreuzung wird nach Westen verschoben (Kosten: 100.000 Euro).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Schwierig gestaltete sich im Bauausschuss die Diskussion um die Trassengestaltung: Fünf Varianten hatte Planer Gerhard Winzinger (Schmidt & Potamis Bauingenieure) mitgebracht, eine sechste Option steuerte der Arbeitskreis Radverkehr bei. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen darin, ob man für Fußgänger und Radfahrer gemeinsame oder voneinander getrennte Wege einrichtet. In der Diskussion kam es da auf jeden Zentimeter an, die man wahlweise vom Begleitgrün oder den Parkbuchten abzwackt. Am Ende einer langen Debatte votierte der Rat mehrheitlich für die von Wolfgang Reiland (Einigkeit) aufgezeigte Variante, die Stefan Kronner (SPD) auf die Schnelle zu Papier brachte: Es wird auf jeder Straßenseite einen gemeinsamen Fuß- und Radweg mit 3,75 Metern Breite sowie jeweils einen Grünstreifen (2,50 Meter) geben. Parkbuchten (2,50 Meter) sollen nun nur auf der Südseite eingerichtet werden. Die Fahrbahnbreite: sieben Meter.

Niedermair und Wäger hätten lieber einen vier Meter breiten Geh- und Radweg gehabt

Bürgermeister Josef Niedermair hätte lieber vier Meter breiten Geh- und Radweg gesehen. Auch Radreferent Robert Wäger (Grüne) hatte diese Breite favorisiert, um besser separate Fußgänger- und Radlerzonen einrichten zu können. Mit diesen Vorgaben wird der Planer nun weiterarbeiten. Die Gemeinde wird einen Zuschussantrag stellen, um staatliche Fördermittel zu erhalten. Die Bauarbeiten sind 2024 geplant.

Eva Oestereich

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.