School‘s Out in Hallbergmoos: Erste Ferienparty endet in sintflutartigem Regen

Heftiges Ende: Ein Platzregen sorgte dafür, dass die School’s Out Party ein jähes Ende fand. An ein Weitermachen war nach dem Wolkenbruch nicht zu denken.

Abrupter Abschluss

Zur School’s Out Party (SOP) strömten Hunderte Hallbergmooser Kinder in den Sportpark - bis ein heftiger Regenschauer dem Fest ein jähes Ende bescherte.

Hallbergmoos – Nach drei Jahren Zwangspause hatte der Bürgerarbeitskreis SOP groß aufgefahren: Bungee-Trampolin, Menschenkicker, Skater-Workshop, Kasperltheater, Schminkstation, Luftballon-Künstler und – ganz neu – einen Kreativworkshop, wo Kleister-Bilder entstanden.

Auch jede Menge Show stand auf dem Programm: Auf der Seebühne zeigten die Elevinnen der Tanzschule Step by Step, die Narrhalla und die Jazz Dance-Gruppe des VfB vor großer Zuschauerkulisse hinreißende Tanzeinlagen – von Hip-Hop bis Ballett. Lange Schlangen bildeten sich an den Verpflegungsständen, wo Hotdogs, Waffeln und Getränke das fröhliche Miteinander abrundeten. Gefühlt 500 Kinder hatten jede Menge Spaß und einen tollen Start in die Ferien – zunächst.

+ Beschwingter Ferienstart: Auf der Seebühne zeigten die Elevinnen der Tanzschule Step by Step hinreißende Tanzeinlagen. © Oestereich

Nach zwei Stunden ausgelassenen Feierns sorgten heftige Wetterkapriolen jedoch für ein abruptes Ende der großen Sause: Ein starker Platzregen ergoss sich über das Gelände. Die meisten Anwesenden flüchteten, so schnell es ging, zum nahe gelegenen Sportforum ins Trockene. Andere suchten ihr Heil unter dem Dach eines Holzstandes, wo alle eng zusammenrückten. Auch ein Kind, das im Regen stehend zwischen den tropfnassen Eltern bitterlich weinte, wurde schließlich in die kleine Hütte „gerettet“.

+ Die rettende Hütte: (v. l.) Alexander Bernauer, Damian Edfelder (Jugendreferent der Gemeinde), Mike Etzner, Renate Lackermeier und Steffi Bernauer vom Orga-Team rutschten im Trockenen eng zusammen. © Lehmann

Als sich das Wetter beruhigt hatte, war an ein Weitermachen nicht zu denken – zu durchnässt der Boden, zu rutschig der Untergrund, wie die SOP-Vorsitzende Kirstin Engelhardt bedauerte. Natürlich fand es die Organisatorin schade, dass es – gerade nach der langen Zwangspause – beim Comeback der Party nicht weitergehen konnte. Nichtsdestotrotz überwog bei ihr die Freude, dass man den Kindern zum Ferienstart endlich wieder etwas bieten konnte.

Sechs Personen, 20 Eltern, Jugendliche und etliche „spontane Regenhelfer“ haben’s möglich gemacht. „Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken“, so Engelhardt. Und dann hätte sie da noch einen Wunsch: „Wir suchen beim Arbeitskreis dringend Verstärkung, damit die Party auch in den kommenden Jahren wieder steigen kann.“ (Eva Oestereich)

