Rathauschefs begeistern als Rosenkavaliere - und das Eselrennen ist auch schon ein Thema

Rund 750 ältere Damen und Herren füllten beim Seniorennachmittag das Hallbergmooser Volksfestzelt. Die Stimmung war bestens.

Hallbergmoos – Zünftig ließen es die Hallbergmooser Senioren am Donnerstag auf dem Volksfest angehen: Die Gemeinde hatte die Generation „65plus“ ins Festzelt zu Bier und Hendl eingeladen. Und weil dies eine ausgesprochen beliebte Gelegenheit ist, alte Freunde und Bekannte wiederzusehen, war der Andrang wie gewohnt groß.

Der Einladung zum Seniorennachmittag waren gut und gerne 750 ältere Herrschaften gefolgt. Hendl, Bier und Musik der Goldacher Buam: Die Atmosphäre passte, und die Stimmung war von Anfang an bestens.

Veronika Sedlmeier der älteste Gast

Auch Veronika Sedlmeier, 95 Jahren alt, fühlte sich pudelwohl und sinnierte, wie wohl das Eselrennen heuer ausgehen würde. „Ist der Pfarrer wieder mit dabei?“, fragte sie in die Runde. Sein Sieg vor zwei Jahren – an der Seite von Amtskollegin Juliane Fischer – hat sie noch in lebhafter Erinnerung. Und natürlich genoss sie die besondere Aufmerksamkeit, die ihr von offizieller Seite zuteil wurde: Alle drei Bürgermeister – Harald Reents, Josef Niedermair und Josef Fischer – schauten vorbei, um der ältesten anwesenden Dame ein Flascherl Sekt zu bringen. Das gewisse Extra gab’s auch für den ältesten männlichen Gast Guiseppe di Bella (93) und für zwei Geburtstagskinder.

Eine schöne Tradition ist es, dass Vertreter der Gemeinde von Tisch zu Tisch gehen und langstielige, rote Rosen an die Damen verteilen. Genesungswünsche gingen an den kurzfristig erkrankten Seniorenreferenten Konrad Friedrich, der heuer nicht dabei sein konnte.

Jugendtreff errichtet am Freitag Gaudi-Parcours

Turbulent verspricht der Volksfest-Freitag zu werden: Bei vergünstigten Fahrpreisen kann sich die Jugend ab 14 Uhr ins Getümmel stürzen. Außerdem wartet der Jugendtreff mit einem Gaudi-Parcours und attraktiven Preisen auf. Um 19.30 Uhr spielen Take Five, die Party- und Oktoberfestband, auf. Abseits des Trubels auf dem Volksfestplatz feiert der „1. Hallberger Wiesn-Cup“ – ein Golfturnier auf dem Open-9-Golfplatz in Eichenried (Landkreis Erding) Premiere.

Eva Oestereich