Hallbergmoos soll schöner, grüner und erlebbarer werden

Naturnah soll es künftig in Hallbergmoos zugehen. Das ist der Wunsch der Gemeinde.

Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Nachhaltigkeit

Hallbergmoos will nicht vorschreiben, wie die Menschen ihre Gärten gestalten sollen. Dafür gibt es jedoch Handlungsempfehlungen vom Arbeitskreis Nachhaltigkeit.

Hallbergmoos - Mehr Grün, weniger Steingärten und Versiegelung: Das wünscht sich wohl jede Kommune für Gärten und Freiflächen. Vorschriften will die Gemeinde Hallbergmoos in diesem Bereich nicht machen, aber immerhin die Handlungsempfehlungen des Arbeitskreises Nachhaltigkeit den zuständigen Planern, Behörden und Bauherren an die Hand geben.

Der Arbeitskreis hatte viele Lebensbereiche unter die Lupe genommen und viele Ideen gesammelt, wie sich der örtliche Lebensraum schöner, grüner und auch erlebbarer gestalten ließe. Auf sechs Seiten ist aufgelistet, was alles möglich wäre. In der Rubrik „Gesundheit und Lebensqualität“ denkt man beispielsweise an Kräutergärten, einen Barfußpfad oder einen Naschgarten „der Sinne“ mit Beerensträuchern oder heimischen Früchten. Die Idee eines Kneippgartens, wie der AK vorschlägt, hat man laut Wolfgang Reiland (Einigkeit) bei der Neugestaltung des Goldachparks bereits verfolgt. Wegen der Unfallgefahr hätten die zuständigen Behörden allerdings davon abgeraten, so der Gemeinderat und Leiter des Arbeitskreises Goldachpark.

Spielplätze ließen sich, wie der AK vorschlägt, mit Weidentunneln, Pendelrutschen oder Niederseilgärten aufwerten. Als einen Beitrag zu Natur- und Umweltschutz sieht man Sträucher und hitzeresistente Hecken im Sportpark vor, die die heimischen Insekten und Brutvögel eine Heimat geben.

Viele Empfehlungen, keine Vorschriften

Auch zur Ortsentwicklung gibt es eine Reihe von Empfehlungen, wie etwa die „vertikale Begrünung“. Ein Großteil davon, so Michael Waller (Bauamt), berücksichtigt die Kommune bereits – als Beispiel nannte er die Blühstreifen an der Nordumgehung. Bei allen Hochbaumaßnahmen der Gemeinde (Kindertagesstätten, Wohngebäude) soll geprüft werden, ob eine Flachdachbegrünung möglich und umgesetzt werden kann – und zwar so, dass sich auch noch eine PV-Anlage installieren lässt. Davon erwartet man sich eine Lärmminderung (Straße, Luftverkehr), Energieeinsparungen, Luftreinigung sowie den Schutz vor Elektrosmog und Mobilfunk-Strahlung. Bei der Anlage von öffentlichen Parkplätzen soll etwa verstärkt auf die Beschattung, Eingrünung und ausreichend Wurzelraum geachtet werden.

Der Bauausschuss kam überein, die Handlungsempfehlungen an alle mit städtebaulichen Planungen und Maßnahmen beauftragten Planungs-, Ingenieur- und Architekturbüros, das Staatliche Bauamt und Landratsamt Freising auszuhändigen. Sie werden auf eine Umsetzung in den Planentwürfen hingewiesen. Die aufgeführten Anregungen zu Einzelbaumaßnahmen (Kneippanlage, Kräutergarten, Barfußpfad, Naschgarten) werden bei einschlägigen Maßnahmen auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft. Den Flyer „Bunte Gärten“ will man auf der Homepage der Gemeinde veröffentlichen und Bauwerbern zur Verfügung stellen.

Eva Oestereich

