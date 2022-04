Batterie explodiert und ausgelaufen: Feuerwehren an Hallbergmooser Tankstelle im Einsatz

Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstag bei der Tankstelle an, um sich um den Lkw zu kümmern, bei dem . . . © FW

Eine Verpuffung an einem Lkw löste am Donnerstag einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Es stellte sich heraus, dass eine Batterie explodiert und ausgelaufen war.

Hallbergmoos – Bei einem Lastwagen, der am Donnerstag gegen 14.30 Uhr an einer Tankstelle in Hallbergmoos abgestellt war, kam es im Bereich des Batteriekastens zu einer Verpuffung, in deren Folge Flüssigkeit ausgelaufen ist. Wenig später wurden die Feuerwehren Hallbergmoos und Goldach, der Gefahrenzug Freising-Land und die Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung sowie der Führungsdienst des Landkreises alarmiert.

Die Feuerwehr Hallbergmoos, die als erstes vor Ort war, stellte fest, dass es sich „nur“ um eine Batterie handelte, die explodiert und ausgelaufen war, weshalb – außer den Kollegen aus Goldach – alle weiteren Kräfte abbestellt wurden.

. . . eine Batterie explodiert und ausgelaufen war. © FW

„Nachdem die ausgetretene Batteriesäure mittels Chemikalienbinder aufgenommen wurde und die Batterie abgeklemmt war, wollte man das betroffene Teil ausbauen. Weil die Befestigungen des seitlichen Unterfahrschutzes ohne Hebebühne bzw. Grube schwer zugänglich waren, und die Helfer wegen des Atemschutzes nur eingeschränkte Sicht und Bewegungsfreiheit hatten, musste dieses Vorhaben jedoch abgebrochen werden“, heißt es im Bericht der Feuerwehr Goldach. „Der Einsatzleiter entschied sich dazu, die geöffnete Batterie mit Chemikalienbinder aufzufüllen, damit keine Säure mehr herausschwappen konnte.“ Nachdem die Feuerwehr Hallbergmoos die Aufräumarbeiten abgeschlossen hatte, wurde der Lkw von einem Abschleppunternehmen zu einer Werkstatt gebracht. (ft)

