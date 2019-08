Grunderwerb für „Hallbergmoos-Mitte“ ist unter Dach und Fach

Nach fast zwei Jahrzehnten ist es der Gemeinde endlich gelungen, den Grunderwerb für die Trasse „Hallbergmoos-Mitte“ unter Dach und Fach zu bringen. Entsprechend groß ist die Freude im Rathaus.

Hallbergmoos –Ein „Meilenstein für Hallbergmoos“, „ein neues Kapitel in 19 Jahren Geschichte“, „ein großer Durchbruch“: Die Freude über das, was Bürgermeister Harald Reents am Mittwoch zu verkünden hatte, war nicht zu überhören: Endlich hat es die Gemeinde geschafft, hinter dem Grunderwerb für „Hallbergmoos-Mitte“ einen Haken zu setzen. Einer neuen Ortsanbindung im Zentrum steht nun nichts mehr im Wege. Bis 2023 soll die Einfallsstraße fertig sein. Man rechnet mit Investitionskosten im siebenstelligen Bereich. Über den Kosten für den Grunderwerb hält man sich bedeckt.

„Slalomfahrten“ sollen ab 2023 der Vergangenheit angehören

Reents und Bauamtsleiter Frank Zimmermann war es vorbehalten, die Nachricht bei einem Pressetermin zu verkünden. Am Dienstagabend hatte der Gemeinderat die Notarverträge für den Grunderwerb abgesegnet. „Es sind zwar nur ein paar hundert Meter Straße, aber enorm wichtige, um die Verkehrssituation im Ort zu entlasten“, unterstrich Reents. Bisher erreicht man nur über die Ludwigstraße im Norden und die Hauptstraße (FS 12) im Süden den Ortskern. Wer von der B 301 über die Dornierstraße und die 2011 eingeweihte Predazzoallee die Ortsmitte ansteuert, kommt letztlich nur im Slalom weiter. An der Maximilianstraße ist erst Mal Schluss. Wer in Richtung Theresienstraße will, muss sich über die enge Otto- oder Leopoldstraße „quälen“, so Reents. Das sei kein Zustand, speziell für die Anwohner in den dicht besiedelten Wohngebieten. Verkehrsgutachten hätten klar aufgezeigt, so Reents, dass eine neue, belastungsfähige Trasse „alternativlos“ sei.

Seit 2000 versucht die Kommune die Grundstücke dafür zu erwerben. Den Anstoß dafür gab, so Reents, Amtsvorgänger Klaus Stallmeister. Die Alte Ringerhalle, die – noch – auf der künftigen Trasse steht, erwarb die Kommune bereits 2009. Sie wird jetzt abgerissen. Nun ist es endlich gelungen, die noch fehlenden Flächen zu kaufen.

Etwa 8000 Quadratmeter Grund stehen für das Projekt zur Verfügung

Die Notarverträge mit zwei privaten Eigentümern sind unter Dach und Fach. Ihnen gibt man nun Zeit, sich ein neues Domizil zu bauen. „Sie werden im Ort bleiben“, verriet Reents. „Wir haben uns ausreichend Grund gesichert. Jetzt können wir ganz anders nach vorne schauen“. Etwa 8000 Quadratmeter Grund hat die Kommune für die neue Ortserschließungsachse zur Verfügung. Erst Skizzen für die Trassenführung liegen schon auf dem Tisch: 300 Meter lang und etwa 22 Meter breit wird „Hallbergmoos-Mitte“ sein und in etwa die Ausmaße der Predazzoallee haben – mit Geh-/Radwegen und eventuell Parkbuchten. Wo sie die Maximilianstraße und Predazzoallee kreuzt, könnte ein Kreisverkehr eingerichtet werden. Über die Details wird der Gemeinderat freilich noch beraten.

In die Planungen wird man im Rathaus nun einsteigen. Ziel ist es, dass 2023 der Verkehr über die neue Trasse in die Ortsmitte rollt. „Wir lehnen uns aber nun nicht zurück“, unterstrich Reents. Man denkt schon weiter: Von der Theresienstraße in Richtung Osten nämlich. Die Bürgermeister-Gruber-Straße ist schon, wie Reents aufzeigte, so vorbereitet „dass man da was draus machen kann“. EVA OESTEREICH