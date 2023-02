Unbekannte will Kinder ins Auto locken: Polizei bearbeitet drei Fälle in Hallbergmoos

Am Goldachpark wurde am Dienstag ein neunjähriger Bub von einer Unbekannten angesprochen. © Oestereich

Jetzt auch in Hallbergmoos: Schon wieder wurden Kinder von einer fremden Person angesprochen. Eltern sind in Sorge, können ihrem Nachwuchs aber helfen.

Hallbergmoos – Nachdem die Moosburger Polizei im Fall einer Grundschülerin ermittelt, die vor kurzem von einem Fremden angesprochen und bedrängt worden sein soll, geht jetzt in Hallbergmoos und Goldach die Sorge bei den Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder um: In den vergangenen Tagen wurden in drei Fällen Kinder von einer Frau angesprochen, die sie unter einem Vorwand in ihr Auto locken wollte.

„Jedes Mal reagierten die Kinder richtig und suchten das Weite“, hieß es am Mittwoch im Pressebericht der PI Neufahrn. Die Polizei hat indes ihre Präsenz im Ort verstärkt, „geht aber aktuell nicht von einer akuten Gefährdung der Kinder aus“, wie PI-Chef Michael Ertl mitteilt, der zusammen mit der Gemeinde aber dennoch „um verstärkte Aufmerksamkeit und Vorsicht“ bittet.

Frau will Zehnjährigem „Welpen zeigen“

Der erste Fall ereignete sich am Mittwoch, 8. Februar, in Goldach: Ein Zehnjähriger war, wie sein Vater dem Freisinger Tagblatt schildert, in der Straße Am Bach auf dem Rückweg vom Einkauf im Goldachmarkt. Nicht weit von seinem Elternhaus entfernt, habe eine Frau ihr Auto angehalten, sei ausgestiegen und habe den Buben angesprochen.

Sie bot an, ihm Hundewelpen zu zeigen. Ihr Sohn, so schrieb die Mutter in einer vielfach unter Eltern per Handy geteilten Sprachnachricht, habe „goldrichtig reagiert, die Beine in die Hand genommen und ist davongelaufen.“ Dort kam er atemlos an und berichtete seinen Eltern von dem Vorfall. Sie informierten umgehend die Polizei. Dem Sohn gehe es gut, sagte der Vater gegenüber dem FT. Er habe das Ereignis gut weggesteckt, verlässt das Haus aber im Moment nur in Begleitung.

Ähnlicher Vorfall im Goldachpark

Ähnliche Vorfälle wurden der PI Neufahrn am Dienstag gemeldet. Gegen 16 Uhr wurden, schreibt Polizeichef Michael Ertl, ein neunjähriger Bub am Goldachpark von möglicherweise der gleichen Person angesprochen. Nachdem er gehustet hatte, fragte die Frau ihn, ob er Medizin benötige. Falls ja, solle er mit zu ihrem Auto kommen.

PI-Chef Michael Ertl: „Erhöhte Vorsicht geboten.“ © Gleixner

Gegen 18.30 Uhr kam es dann im Hallbergmooser Utzschneiderweg unweit der Mittelschule zu einem erneuten Vorfall: Zwei Mädchen (12 und 13 Jahre alt) wurden - vermutlich von derselben älteren Frau – angesprochen und gefragt, ob ihnen kalt sei. Sie könnten zu ihr ins Auto steigen und von ihr heimgefahren werden. Jedes Mal reagierten die Kinder richtig, gingen nicht auf die Angebote der Frau ein und suchten schnell das Weite. Die in jedem Fall eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg.

Die Frau wird als kräftig, etwa 50 bis 60 Jahre alt und nicht sehr groß beschrieben. Sie spricht Deutsch und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze. Teilweise wurde sie, so der Leiter der Polizeiinspektion Neufahrn Michael Ertl, als „ängstlich wirkend“ beschrieben. Möglicherweise ist sie mit einem blauen oder dunklen SUV unterwegs. Bei Kontakt mit der Gesuchten wird um Mitteilung an die Polizei Neufahrn unter Tel (0 81 65) 9 51 00 gebeten.

Bürgermeister Josef Niedermair: „Kinder sensibilisieren.“ © sab

Polizei und Gemeinde stehen im engen Austausch, sagte Bürgermeister Josef Niedermair am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung. Er appellierte an die Eltern und Bevölkerung, die Kinder zu sensibilisieren und die Augen offen zu halten. Er bat zugleich darum, Ruhe zu bewahren: „Die Polizei ist vor Ort, auch in Zivil.“

Wichtige Tipps für Eltern und Kinder:

Wird versucht, ein Kind ins Auto zu locken, sollte das Kind weglaufen – und zwar in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Die Täter wollen anonym bleiben und mögen Aufmerksamkeit nicht. Eltern sollten daher mit ihren Kinder lautes Sprechen trainieren. „Lassen Sie mich in Ruhe!“ „Gehen Sie weg!“ „Fassen Sie mich nicht an!“ Wenn die verdächtige Person nicht ablassen will, kann lautes Schreien helfen.

Kinder sollten immer inGruppen unterwegs sein, denn das schreckt potenzielle Täter eher ab.

Eltern sollten das Thema bei ihren Kindern offen und altersgerecht ansprechen, dabei aber Gruselgeschichten und Horrormärchen vermeiden. Es ist wichtig, zu betonen, dass Männer und Frauen für derartige Taten in Frage kommen, und dass sowohl Buben als auch Mädchen betroffen sein können

(aus einem Elternbrief der Grundschule Freising am Steinpark)