„Edelweiß 6“ stellte das Sonnwendfeuer in den Schatten

Heftiges Gewitter mit Starkregen: Davon ließen sich Feuerwehrleute und Feierwütige bei der Sonnwendfeier der FFW Hallbergmoos nicht schrecken. Bereits nachmittags waren Hunderte zur Fahrzeugschau auf den Volksfestplatz geströmt.

Hallbergmoos - Angesichts des durchwachsenen Wetters zogen Kommandant Walter Schreck und Thomas Henning, Chef des Feuerwehrvereins, eine zufriedene Bilanz – vor allem wegen des großen Interesses an der Feuerwehrschau. Sie hatte viele Familien auf den Volksfestplatz gelockt: Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Malteser hatten groß aufgefahren.

Fachsimpeln ließ sich mit den Floriansjüngern genauso wie mit den THWlern über die nagelneue Drohne mit Wärmebildkamera, die zur Personensuche, zum Aufspüren von Glutnestern bei Bränden oder zur Deichüberwachung eingesetzt wird. Heiß begehrt waren Plätze im Korb der Drehleiter, die sich in den Himmel schraubte, und den Einsatzfahrzeugen, die mit den Kindern an Bord ihre Runden drehten.

Viele Schaulustige drängten sich um den Polizeihubschrauber

„Jetzt san die Leute mit den roten Autos grad nicht mehr so interessant“, scherzte Hallbergmoos Feuerkommandant als gegen 15 Uhr die „Edelweiß 6“ zur Landung auf dem Volksfestplatz ansetzte: Alle Augen waren auf den Polizeihubschrauber gerichtet, der am benachbarten Flughafen gestartet und nach dreiminütigem Flug aufgesetzt war. Viele Schaulustige drängten sich um den Eurocopter EC-135. Die dreiköpfige Besatzung unter Leitung von Hauptkommissar Harald Ferino gab Auskunft über das Einsatzspektrum des Hightech-Fluggeräts. Der Airbus-Helicopter, so Ferino, wird beispielsweise zur Vermisstensuche, Fahndung nach Straftätern, Bergrettung, Beweissicherung nach Verkehrsunfällen, bei Nachteinsätzen und auch zur Unterstützung der Feuerwehr bei Löscheinsätze in unwegsamem Gelände oder zur Lokalisierung von Brandherden durch die Wärmebildkamera eingesetzt. Die Reichweite, so Ferino, beträgt etwa zweieinhalb Stunden.

Junge Herren nahmen ein „Naturbad“

Der Sonnwendfeier am Abend war dann eher eine Party für Hartgesottene: Ein Gewitter mit Starkregen entlud sich gegen 19.30 Uhr über dem Festgelände. Die Gäste fanden Unterschlupf in den Zelten. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch: Die Floriansjünger schafften es, gegen 21 Uhr die durchnässten, meterhohen Holzpaletten in Brand zu setzen – und einige ausgelassene junge Männer nahmen schließlich im Schein des Johannisfeuers ein „Naturbad“ in den Pfützen des aufgeweichten Geländes. Eva Oestereich