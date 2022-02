Neue Tennishalle geplant: VfB Hallbergmoos hofft auf zeitnahe Realisierung

Teilen

Frauenpower im VfB-Vorstand: (v. l.) Renate Hofbauer (2. Vorsitzende), Michaela Reitmeyer (3. Vorsitzende/Schatzmeisterin), Anna Klug (1. Vorsitzende) und Ulrike Bracht (Schriftführerin). © Oestereich

Im Sportpark in Hallbergmoos möchte der VfB eine neue Tennishalle errichten. Der Bauantrag dafür soll im April eingereicht werden.

Hallbergmoos - Der VfB Hallbergmoos liebäugelt schon seit Jahren mit einer Tennishalle. Nun konkretisieren sich die Pläne: Der mit 2200 Mitgliedern größte Sportverein am Ort wird im Sportpark eine Tennishalle bauen. Wenn alles läuft, wie geplant, könnten in der kommenden Wintersaison schon Bälle übers Netz fliegen. Über den Bau und das Konzept verriet Vorsitzende Anna Klug bereits einige Details.

Drei Courts auf dem Tennisgelände

Das bisherige Winterquartier im ehemaligen Tenniscenter Eder ist marode und, nachdem Sanierungsversuche scheiterten, nicht mehr nutzbar. Der VfB trainiert derweil in Neufahrn, die Kapazitäten reichen aber bei Weitem nicht aus. Und für viele Jugendspieler müssen Mitfahrgelegenheiten organisiert werden. „Das ist ein Aufwand ohne Ende“, beschreibt Klug die momentane Situation. Deshalb reifte nun der Plan, eine eigene Halle mit drei Courts auf dem Tennisgelände im Sportpark zu bauen. Bauherr ist der VfB.

Man rechnet mit rund zwei Millionen Euro Investitionskosten. Die Gemeinde überlässt dem Verein das Grundstück in Erbpacht und gewährt eine Ausfallbürgschaft für den notwendigen Eine-Million-Euro-Kredit. 30 Prozent der Investitionskosten (zirka 650 000 Euro) hat die Kommune als Zuschuss zugesagt, wofür Klug im Namen des Vereins der Gemeinde ausdrücklich dankt. „Ohne diese Unterstützung wäre es nicht machbar. Es ist schön zu sehen, wie dieses Projekt gemeinsam angegangen wird.“ Vom BLSV sollen weitere 200 000 Euro an Fördermitteln fließen.

Klug: „Wir gewinnen sogar einen Platz“

Auf zwei Außenplätzen der bestehenden Tennisanlage (Platz 5 und 6) und einem kleinen Court soll die Tennishalle gebaut werden. Zwar verliert der Verein damit Außenplätze. Aber die drei Hallenplätze können auch im Sommer bespielt werden. „Und zwar gleichwertig, weil wir einen sandähnlichen Bodenbelag wählen.“ Ein „Alleinstellungsmerkmal“, wie Klug unterstreicht. Beim Wechsel von draußen nach drinnen sei nicht mal ein Schuhwechsel nötig. „Wir gewinnen damit sogar einen Platz“, erläutert Klug.

Tennishalle soll „ein Mehrwert“ für die Bevölkerung sein

Im anliegenden Versorgungsgebäude sind Umkleiden, Duschen, Lager, Technikraum und ein Aufenthaltsraum vorgesehen. „Der Business-Plan ist schon ausgearbeitet. Es gibt auch schon einen Entwurf für ein Nutzungskonzept“, berichtet Klug. Die Tennishalle soll, wie Klug hervorhebt, „ein Mehrwert“ für die gesamte Bevölkerung sein. Denn Bürgerinnen und Bürger ohne Vereinsbindung könnten die Courts natürlich genauso buchen wie Vereinssportler.

Für den VfB und dessen Tennissparte, die um 20 Prozent auf 225 Mitglieder (44 Prozent Kinder) gewachsen ist, sei ein ganzjähriges Trainingsangebot und der Spielbetrieb laut Klug „existenziell“. Zu Stoßzeiten wird der VfB das Gros der Plätze belegen. Der Bayerische Tennisverband hat schon sein Interesse bekundet, in der Halle Turniere und Punktspiele auszutragen. Auch Berufstätige können vor oder nach der Arbeit die Halle nutzen. Und auch auswärtige Vereine, die keine eigene Halle haben, gehören zu den potenziellen Nutzern. Der VfB vermietet die Tennisplätze stundenweise als Einzel- und Abonnement-Buchung an Mitglieder, Gäste und Turnierspieler zu gestaffelten, marktüblichen Preisen.

Verein hat eine neue Preisstrategie

Der VfB hat eine neue Preisstrategie ausgeklügelt: Sie beinhaltet Abonnements (mit Preisnachlass) und eine „Hallenmitgliedschaft“, über die VfB-Mitglieder an günstige Tarife kommen. Auch ein Saison-Abo ist geplant. Über ein digitales Buchungssystem kann man sich Zeiten reservieren. Der VfB rechnet mit einer durchschnittlichen Auslastung von 75 Prozent im Winter (Sommer: 30 Prozent) und einem jährlichen Umsatzvolumen von knapp 100 000 Euro.

Und wann wir die neue Tennishalle eingeweiht? „Das hängt noch von einigen Faktoren ab“, erläutert Anna Klug. Es seien noch Gutachten einzuholen und Anträge beim BLSV zu stellen. Außerdem müssen die Mitglieder in der Mitgliederversammlung am 21. März noch final darüber abstimmen. „Wir haben als Verein den Vorteil, dass wir schneller als eine Kommune agieren können und auch nicht an kommunale, mitunter langwierige Ausschreibungsverfahren gebunden sind“, erklärt Klug.

Die ersten Schritte sind bereits eingeleitet. Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Verein den Bauantrag im April stellen. „Es gibt noch einige Hürden zu nehmen. Mit ein bisschen Glück und weiterhin so viel Zusammenhalt kann in der nächsten Wintersaison vielleicht schon gespielt werden“, so Klug.

Eva Oestereich