Polizei gibt Entwarnung: Hallbergmooser Kinder waren keiner konkreten Gefahrensituation ausgesetzt

Nach fieberhafter Ermittlung

Drei Kinder in Hallbergmoos und Goldach wurden von von einer bislang unbekannten Frau auf offener Straße angesprochen. Jetzt gibt die Polizei Entwarnung.

Neufahrn/Hallbergmoos - Fieberhaft hat die Polizei Neufahrn in den drei Fällen aus Hallbergmoos und Goldach ermittelt, in denen – wie berichtet – eine bislang unbekannte Frau Kinder auf offener Straße angesprochen haben soll. Alle drei Fälle „wurden von der PI eindringlich geprüft“, wie Neufahrns Polizeichef Michael Ertl betonte. „Im Ergebnis kann nach Vernehmung der bekannten Zeugen glücklicherweise in jedem der ermittelten Fälle eine konkrete Gefahrensituation ausgeschlossen werden. Vor allem wurde nicht versucht, Kinder in ein Auto zu ziehen, wie das zunächst im Raum stand.“ (ft)