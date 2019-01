Win-Win-Situation für Betriebe und Gemeinde: Hallbergmoos schafft Handwerker-Hof

Kleine und mittlere Betriebe tun sich oft schwer, geeignete Gewerbeflächen und Expansionsmöglichkeiten zu finden. Platz für heimisches Handwerk und Dienstleister hat die Kommune nun in einem Handwerker-Hof in Hallbergmoos geschaffen.

Hallbergmoos – Als einer der ersten Betriebe ist in diesem Kleingewerbegebiet im Karree der Dornier- und Zeppelinstraße die Fliesen Waldhier GmbH eingezogen: in ein stylisches Gebäude – innen wie außen – mit zwei Stockwerken voller Bäder, Küchen, Wohn- und Wellnessräumen und natürlich Fliesen. Die Gästeliste der Einweihungsparty, die am vergangenen Freitag im großen Stil gefeiert wurde, belegt die Bedeutung des Ereignisses: Alle drei Bürgermeister, der Ehrenpräsident der Handwerkskammer sowie Geschäftspartner aus Deutschland und Italien waren gekommen. Pfarrer Thomas Gruber segnete die Räumlichkeiten. Bravo-Rufe und Respektsbekundungen allenthalben. „Ihr seid’s stolz, wir sind es auch“, gratulierte der Hallbergmooser Rathauschef Harald Reents den Geschäftsinhabern, Susanne und Alexander Waldhier.

Das junge Unternehmerehepaar, das den von Heinrich und Hermine Waldhier 1976 gegründeten Goldacher Familienbetrieb nun führt, ist einen mutigen Schritt gegangen, hat viel Schweiß und Geld investiert, um seine Idee von einem zukunftsorientierten Handwerksbetrieb zu realisieren. Auch aus städtebaulicher Sicht gilt der Handwerker-Hof als Vorzeigeprojekt.

+ Alle sind stolz: die beiden Geschäftsinhaber Susanne und Alexander Waldhier (2. v. r.), aber auch die Bürgermeister Josef Niedermair, Harald Reents und Josef Fischer (v. l.). © ev

Vor vier Jahren stellte die Kommune erste Überlegungen an, vor zwei Jahren nahm das Einheimischenmodell für ortsansässige Betriebe dann konkrete Formen an: Gewerbeflächen am nördlichen Ortseingang wurden zu günstigen Konditionen – der Quadratmeter zu 220 Euro – ausgeschrieben. Man wollte, so die Zielsetzung der Kommune, ortsansässigen Handwerkern und Dienstleistern, die beengt in Wohngebieten beheimatet waren, attraktive und über die B 301 gut erreichbare Flächen und Expansionsmöglichkeiten anbieten. Zugleich befreit die Verlagerung der Betriebsstätten zuvor belastete Wohngebiete von (Liefer-)Verkehr und Immissionen. Zudem kann und wird auf den frei werdenden Flächen im Ortskern neuer Wohnraum entstehen. Eine Win-Win-Situation für die Kommune und die Betriebe.

+ Stylisches Gebäude: Die Fliesen Waldhier GmbH ist als einer der ersten Handwerksbetriebe in das neue Kleingewerbegebiet eingezogen – und das wurde groß gefeiert. © ev

Zwölf Firmen bekamen in einem Auswahlverfahren den Zuschlag. Zugegriffen haben auch Meinhard und Marina Berger, Geschäftsführer der Sonnen- und Wetterschutztechnik Berger GmbH, und auf 400 Quadratmetern ihren Hallbergmooser Firmensitz sowie die Geschäftsräume, die zuvor in Neufahrn beheimatet waren, hier zusammenlegt. Noch prägen größtenteils Kräne und Baufahrzeuge das Bild. Doch schon bald werden weitere ortsansässige Handwerksunternehmen, darunter Fachbetriebe für Heizung und Sanitär, für Elektro- und Schweißgeräte, für Dachdeckung und Spenglerei, in der Nachbarschaft einziehen.

Eva Oestereich