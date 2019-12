Zwei Genossen verabschieden sich von der politischen Bühne

Viele Jahre saßen Karl-Heinz Bergmeier (72) und Konrad Friedrich (72) im Gemeinderat Hallbergmoos. Im Mai 2020 verabschieden sie sich von der politischen Bühne - mit Stolz, denn sie hinterlassen ihre Spuren.

Hallbergmoos – Karl-Heinz Bergmeier (72) und Konrad Friedrich (72) sind, politisch gesehen, auf der Zielgeraden angelangt. Als Gemeinderäte und ehemalige Ortsvorsitzende hielten sie jahrzehntelang die Fahnen der Sozialdemokraten hoch. Nun verabschieden sie sich von der politischen Bühne: Sie treten zur Kommunalwahl 2020 nicht mehr an.

Es ist noch eine Weile hin, bis die beiden SPD-Urgesteine im Mai 2020 Abschied nehmen. Schon jetzt nahmen sie sich bei einem Pressegespräch Zeit, auf die zurückliegenden Jahre und Jahrzehnte zurückzublicken. Mit einigem Stolz, denn sie hinterlassen ihre Spuren.

Bergmeier ist seit 1984 Gemeinderat, „Erfinder“ des Volksfests und spendabler Sport- und Vereinsreferent, der den Vereinen zu Jubiläen oder größeren Feiern schon mal ein Fassl Bier ausgab. In all den Jahren fehlte er bei kaum einer Vereinsversammlung oder Vorstandswahl. Stolz ist Bergmeier heute darauf, wie er sagt, dass er als Vereinsreferent Brücken schlagen konnte. Nämlich als Hallbergmoos und Goldach im Zuge der Gebietsreform 1978 zusammenwuchsen – und er immer bemüht war, auch die Grenzen in den Köpfen zu überwinden. Für die Schützenvereine von Hallbergmoos, Goldach und Notzingermoos lobte er beispielsweise ein gemeinsames Pokalschießen aus.

Im SPD-Ortsverein war Bergmeier eine prägende Gestalt: Der ehemalige Bundeswehr-Kraftfahrer und Personalratsvorsitzende war maßgeblich daran beteiligt, als der Ortsverein nach Jahren der Nicht-Existenz 1983 wieder erwachte. Bei der Neugründung noch belächelt, gelangt den Genossen 1984 das Kunststück, auf Anhieb mit zwei Gemeinderäten ins Kommunalparlament einzuziehen. Einer davon war Bergmeier, der bis heute dem Fraktionsduo oder -trio, das die SPD seither im Rat stellt, angehört.

Verhehlen mochte Bergmeier dabei nicht, dass die SPD so einige „Auf und Abs“ erlebte. Mit dem damaligen Bürgermeister Klaus Stallmeister (FW, 1996 bis 2014) verband ihn, man kann es nicht anders sagen, eine politische Feindschaft, die sogar einmal gerichtsmassig wurde. Man stritt erbittert um den Baustopp am Rathaus, die Senderwiese, nannte sich gegenseitig „Lieblingsfeind“ und „Brunnenvergifter“. Doch nachtarocken will Bergmeier heute nicht mehr, er sagt nur: „Es waren stürmische Zeiten.“

Ein Gentleman der alten Schule, immer schick gekleidet und mit einem Kompliment auf den Lippen: So kennt man Konrad Friedrich: Auch er hat den SPD-Ortsverein über Jahre geprägt: 1997 wurde er „Vize“, von 2003 bis 2015 war er Vorsitzender im Ortsverein. Seit 2008 hat der pensionierte Sales & Marketing-Manager einen Sitz im Gemeinderat, ist Referent für Senioren und seit 2015 auch Fürsprecher für Menschen mit Behinderungen.

Eine starke Stimme ist er auch im Seniorenbeirat von Kommune und Landkreis. Das Mehrgenerationen-Wohnen, der barrierefreie Bahnhofsausbau („Ein schwieriges Unterfangen“), die Asphaltierung der Friedhöfe oder die Seniorensprechstunden: Vieles hat Friedrich, so sagt er rückblickend, mit der SPD und der politischen Gemeinde angestoßen und vorangetrieben. Auch die Ansiedlung eines Kinderarztes, die Buslinie nach Erding, die B 301-Trassenplanung parallel zur S-Bahn, der kommunale Wohnungsbau an der Predazzoallee und der vermeintlich letzte Versuch, doch noch einen Badeweiher zu schaffen, dies wollte Gemeinderat Stefan Kronner nicht unerwähnt lassen, schreibt sich die SPD als Erfolg auf die Fahnen.

Friedrich räumt nun mit gutem Gewissen seinen Stuhl. Er will, wie er betont, „Platz machen für die Jungen. Das tut einem Gemeinderat grundsätzlich gut“. Fällt der Abschied schwer? „In ein Loch falle ich sicher nicht.“ In Zukunft bleibe, darauf freut er sich besonders, mehr Zeit für „mein allerliebstes Hobby, das Fliegenfischen“.

Eva Oestereich

