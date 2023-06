Fünf Bauabschnitte in vier Jahren: Sanierung des Schulhauses in Hallbergmoos kostet 4,6 Millionen Euro

Gebäude ist bereits 33 Jahre alt

Auch wenn man es dem Schulhaus am Freiherr-von-Hallberg-Platz zunächst nicht ansieht: Das 33 Jahre alte Gebäude muss saniert und modernisiert werden.

Hallbergmoos - Größte Batzen im 22 Maßnahmen und 4,6 Millionen Euro umfassenden Sanierungspaket sind der Austausch der Böden (gut 615 000 Euro), die Erneuerung der Decken (425 000 Euro), die Verbesserung der Akustik in den Klassenzimmern (545 000 Euro), diverse elektrotechnische Maßnahmen (550 000 Euro) sowie der Kauf von Pavillons (390 000 Euro). Hinzu kommen neue Garderoben-Möbel, W-Lan-Anschlüsse, der Umbau von Lüftung, Fenstern und Türen sowie Dach und Fassadensanierung. Die Kosten für teilweise durch den Digitalpakt Schule geförderten Maßnahmen für W-Lan und Smart Board Tafeln sind mit ca. 65 000 Euro kalkuliert.

Immerhin: Es müssen nicht alle Klassen gleichzeitig ausquartiert und in Containern unterrichtet werden

Um den Schulbetrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, hat das Planerteam um den Architekten David Meuer ein System ausgeklügelt. In der Sitzung erläuterte er es: „Rechter Flügel, Erdgeschoss, dann rechter Flügel Obergeschoss, dann das gleiche auf der anderen Seite.“ So müssen nicht alle Klassen gleichzeitig ausquartiert und in Containern unterrichtet werden. Als geeigneten Standort empfahl Niedermair den Schulparkplatz. Mit Rektor Rudolf Weichs ist ausgemacht, dass mindestens zwei Klassen im Schulhaus bleiben können. Die fünf Bauabschnitte sind auf vier Jahre verteilt.

+ 425 000 Euro werden laut Sanierungspaket für die Erneuerung der Decken fällig. © Oestereich

„Wir empfehlen nicht, einzelne Dinge aus Kostengründen herauszulösen und auf später zu verschieben. Das macht’s nicht billiger. Dann lieber ganz streichen“, unterstrich Meuer. Der Planer warnte allerdings vor weiterem Zuwarten. Allein die Inflation beschere Steigerungen von acht Prozent. Er fügte hinzu: „Ich bitte um ein gewisses Vertrauen, dass wir die wirtschaftlichste Lösung suchen.“ Aktuell sei man noch im Bereich der Kostenschätzung. Bevor die Arbeiten ausgeschrieben werden komme alles ohnehin noch einmal auf die Ratstische.

Stefan Rentz (CSU) unterstützte Meuers Einschätzung: „Streichen wäre ein No Go. Alles, was auf der Liste steht, sollten wir umsetzen.“ Vor allem die Akustikdecken, so Rentz weiter, seien absolut notwendig für den Gesundheits- und Lärmschutz für Lehrer. Thomas Henning (FW) warnte unterdessen mit Blick auf andere kommunale Gebäude vor einer „finanziellen Überforderung“.

