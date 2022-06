„Zehn, elf, zwölf – Höllzbergmölkks!“: Hallbergmooser Quartett bei Deutscher Mölkky-Meisterschaft

Der große Wurf: Von den tropischen Temperaturen an der „Widerlichstraße“ ließen sich die vier Hallbergmooser nicht beeindrucken und landeten am Ende im oberen Drittel.

Es geht um ein finnisches Geschicklichkeitsspiel

Die Elite der Mölkky-Sportler traf sich kürzlich in Erlangen-Bruck, um die offene Deutsche Meisterschaft auszutragen. Mit dabei waren vier Hallbergmooser.

Hallbergmoos - Ihre Namen: Ralph Mölkkenstern, Marja Mölkkedusa, Henrich Mölkkytaryan und Mätsch McMölkkster – kurzum: das Team HöllzbergMölkks. Nein, das Ganze ist kein Witz. Aber die Holzsportler neigen eben zu schrägem Humor und vielleicht auch ein klitzekleines bisschen Verrücktheit. Vor allem aber spielt ganz viel Spaß mit.

Mölkky ist ein finnisches Geschicklichkeitsspiel, das in Deutschland und Europa einige Anhänger hat. Die Regeln sind denkbar einfach. Die begehrten 50 Punkte zu erzielen ist eine Kunst. Man muss mit einem Wurfholz zwölf hochkant stehende nummerierte Spielhölzer umwerfen. Wer exakt fünfzig Punkte erreicht, hat gewonnen. Wirft man mehr als 50, fällt man auf 25 zurück.

Bisher war der Holzwurf für sie ein reines Feierabend-Vergnügen

In Erlangen-Bruck wird seit Jahren die offene Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Für das Team aus Hallbergmoos – mit bürgerlichen Namen Markus Beck, Liesa Löwenherz-Beck, Jörg Mangels und Thomas Mach – war es das erste Turnier. Ja, sogar die ersten Spiele gegen echte Gegner. Bisher war der Holzwurf für sie ein reines Feierabend-Vergnügen. Das Quartett macht in der Freizeit gerne „Mini-Challenges“ und Gesellschaftsspiele, die auch mal etwas ausgefallener sein dürfen. „Becki ist da sehr innovativ und findet immer wieder etwas Neues“, berichtet Mach. So wie eben Mölkky, das er einst bei Schlag den Raab zum ersten Mal sah und für Jörg Mangels Junggesellenabschied adaptierte.

Mittlerweile gibt’s im Hof von „Becki“ und seiner Frau Liesa eine Mölkky-Fläche: eine befestigte Sandbahn mit viel Platz für die Hölzer. „Wir haben gehört, es gibt eine DM und haben uns angemeldet. Eigentlich wollten wir das schon 2020 machen, aber es ging eben erst jetzt“, berichtet Mach.

Auch der Straßenname war eine echte Herausforderung

Bei der DM standen die Vier dann urplötzlich vor ungeahnten Herausforderungen: 38 Grad, sengende Sonne auf den 32 Feldern der Anlage des FSV Bruck. „Und dann auch noch in der Widerlichstraße“, erinnert sich Mach mit einem Augenzwinkern.

Etliche der 63 Teams waren deutlich besser ausgestattet als die Neulinge: Mit Schirmen, Pavillons und anderen Utensilien gegen die Hitze. Das machten die Hallberger aber mit Teamspirit wett. Und sie hatten einen Trumpf im Ärmel: ihren Schlachtruf. „Am zweiten Turniertag war bereits bekannt, dass auf ein gut hörbares „Zehn, elf, zwölf“ eines Einzelnen, ein noch viel kraftvolleres ‚Höllzbergmölkks!’ des ganzen Teams folgte – und alle Teilnehmer wissen ließ: Da haben die Kollegen aus Oberbayern in Grün mal wieder einen Erfolg eingesackt.“ Und optisch waren die Vier sowieso der Hingucker: Webdesigner Mach hat ein eigenes Team-Logo kreiert, an das Gemeindewappen angelehnt – nur halt mit Hölzern statt Rohrkolben im Mittelpunkt.

+ Haben Höllzbergmölkks bestens vertreten: Thomas Mach, Jörg Mangels, Markus Beck und Liesa Löwenherz-Beck. © privat

Auch mit dem Endergebnis war man zufrieden: Machs Ziel „bloß nicht Letzter werden“ – meilenweit übertroffen. Nach den Partien gegen Mölkkstoff, die Möllkschnitten und Mölkkytiere spielten sich die Hallberger ins 1/16-Finale. Im Best-of-5-Modus sprang am Ende Platz 22 raus. „Unter den deutschen Teams waren wir sogar Zehnter“, bilanziert Mach. „Unter den ersten Sieben war kein deutsches Team. Den Ton geben die Franzosen und Tschechen an“. Auch wenn man die lang nicht so gut hört, wie die „10,11,12 Höllzbergmölkks.“

Eva Oestereich