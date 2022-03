„Besenübergabe“ bei den Hallbergmooser Frauen St. Theresia: Margot Buchhauser sagt Servus

Sie bilden die neue Führungsriege: (v. l.) Gerda Streitberger (Seniorenbeauftragte), Hildegard Holzmann (3. Vors.), Barbara Mach (2. Vors.), Gitti Arnsbacher (Schriftführerin), Lydia Chmurycz (1. Vors.), Hildegard Stadler, Christine Dobmeier (beide Kasse) und Heidi Franzspeck (Seniorenbeauftragte). © Oestereich

Neues Führungsduo bei den Frauen von St. Theresia in Hallbergmoos: Lydia Chmurycz und Barbara Mach übernehmen die Aufgaben von Urgestein Margot Buchhauser.

Hallbergmoos – Sie war Motivatorin, Gute-Laune-Motor und Herbergsmutter der Hallbergmooser Frauen St. Theresia: Margot Buchhauser. Nun übergab die langjährige Vorsitzende der katholischen Frauenvereinigung die Verantwortung an ein „Tandem“: Lydia Chmurycz und Barbara Mach.

„Jetzt samma so weit: Ich trete ab. Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich.“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Margot Buchhauser von den 36 Mitgliedern, die zur Generalversammlung im Wirtshaus Zum Kramer gekommen waren. Für die scheidenden Vorsitzende gab’s stehende Ovationen: Die beherzte Frau genießt höchsten Respekt für all das, was sie in 29 Jahren im Vorstand der Frauen St. Theresia – zwölf davon als Vorsitzende – geleistet hat.

In ihren Abschiedsworten warf Buchhauser einen Blick auf die Geschichte des Vereins, der 1978 gegründet wurde und von vielen engagierten Frauen geprägt wurde: Maria Franzspeck, Veronika Sedlmeier, Hildegard Fischer und zuletzt Margot Buchhauser trugen die Verantwortung – umgeben von vielen Ehrenamtlichen, die mitunter seit Jahrzehnten im Vorstandsteam des aktuell 188 Frauen zählenden Vereins aktiv sind.

2016 gab‘s eine Zäsur: Die Frauen lösten sich vom Kfd-Dachverband

Eine Zäsur gab es 2016, als der Verein sich wegen geforderter Pflichtbeiträge und divergierender Ziele vom Kfd-Dachverband löste, wofür sich Buchhauser bei den Mitgliedern für deren Rückendeckung ausdrücklich bedankte. Ihren Nachfolgerinnen rief sie bei der „Besenübergabe“ zu: „Halt’s den Haufen zam und macht’s viel.“

Große Anerkennung erntete Buchhauser auch von Bürgermeister Josef Niedermair: „Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Du hast das in vorbildlicher Weise getan, mit und für den engagierten, lustigen Haufen hier.“

Das neue Tandem sucht das offene und ehrliche Gespräch

Die Nachfolge der scheidenden Vorsitzenden treten Lydia Chmurycz und Barbara Mach an: „Wir machen das als Tandem. Denn die Fußstapfen, die Margot hinterlässt, sind groß“, unterstrich Chmurycz. Die 62-Jährige ist seit wenigen Tagen in der Freistellungsphase, nachdem sie viele Jahre in der Kasse des Rathauses beschäftigt war. Im Verein war sie seit 2009 zweite Schriftführerin und fühlt sich nach eigenen Worten „pudelwohl“. Die Mitglieder bat sie, sich bei Fragen und Problemen an sie persönlich zu wenden: Denn, so ihr Credo, das offene ehrliche Gespräch sei immer die beste und einfachste Lösung.

Auch die alte und neue Co-Vorsitzende Barbara Mach hat ihren Arbeitsplatz im Rathaus. Das Duo erhielt, wie alle anderen Vorstandsmitglieder, bei den Neuwahlen die einstimmige Zustimmung.

Die neue Vorstandschaft

1. Vorsitzende: Lydia Chmurycz, 2. Vorsitzende: Barbara Mach, 3. Vorsitzende: Hildegard Holzmann, 1. Kassierin: Christine Dobmeier, 2. Kassierin: Hildegard Stadler, 1. Schriftführerin: Marianne Hutten, 2. Schriftführerin: Gitti Arnsbacher. Seniorenbeauftragte: Heidi Franzspeck, Gerdas Streitberger; Kassenprüfer: Heidi Schnurrer, Angelika Moosburger.

Eva Oestereich