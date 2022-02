Es fehlt der Nachwuchs: Hallbergmooser Frauenchor St. Theresia löst sich auf

14 Damen gehörten zuletzt dem Hallbergmooser Frauenchor St. Theresia an. Nach der Auflösung will man sich zwar weiterhin treffen – aber nur noch zum Ratschen oder Eisessen.

Bitteres Ende nach 40 Jahren

Die Notenbücher bleiben geschlossen, die Sägerinnen sagen Adieu: Der Hallbergmooser Frauenchor St. Theresia wird nach 40 Jahren aufgelöst.

Hallbergmoos - „Es war für mich nicht leicht, diesen Schritt zu gehen und die Nachricht an meine Gesangsschwestern zu übermitteln. Aber jetzt habe ich mich dazu entschlossen“, bedauert Chorleiterin Maria Kreilinger. Sie leitet seit 2002 den Chor, der 1982 von Maria und Josef Franzspeck sen. ins Leben gerufen worden ist. Die Entscheidung hat sie sich nicht leicht gemacht. Aber: „Früher gab es immer mal wieder einen Neuzugang, aber in den letzten Jahren war dies nicht mehr der Fall. Es kamen keine neuen Sängerinnen dazu.“ Maria Kreilinger wollte aus privaten Gründen die Leitung abgeben. Aber es fand sich keine Nachfolgerin.

Mit 16 Sangesschwestern fing 1982 alles an

Bei einem Heimatabend in der Aula der Berufsschule Birkeneck präsentierte sich der Frauenchor zum ersten Mal. Er zählte zum Start 16 Sangesschwestern, die die damalige Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft, Maria Franzspeck, zusammen mit ihrem Mann Josef um sich versammelt hatte. Edeltraud Pals übernahm 1988 auf deren Bitten hin, die den Chor 1982 gegründet hatten, die Leitung. Ihr folgte 2002 Maria Kreilinger nach, die seit 1990 im Chor sang.

Eine große Bereicherung für die Kirchengemeinde

Ein großes Anliegen der Sangesdamen war es immer, die bairische Sprache auch bei der Feier der Liturgie mit einzubringen. „Geistliches Volksliedgut liegt nicht jedem Sänger, aber in unserer Gemeinschaft war dies mehr als beliebt.“ Man sang nicht nur zu kirchlichen Anlässen wie Maiandachten, Hochzeiten, Beerdigungen. Auch am Weltgebetstag war man in den letzten Jahren immer mit dabei, wie auch mit einem Adventssingen – alles eine große Bereicherung für die Kirchengemeinde.

+ „Es war für mich nicht leicht, diesen Schritt zu gehen“, sagt Chorleiterin Maria Kreilinger. © Oestereich

Zuletzt zählte der Chor 14 Frauen: Die jüngste ist 63 Jahre alt, die älteste, die bereits bei der Gründung dabei war, ist 89 Jahre alt. In den letzten Jahren gab es keine Neuzugänge: „Jeder Chor braucht von Zeit zu Zeit eine Verjüngung, eine Auffrischung. Das hat bei uns leider nicht mehr stattgefunden. Vielleicht ist das ja auch etwas Corona geschuldet“, berichtet Maria Kreilinger. Die Auflösung sei nun ein unausweichlicher Schritt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In einem Gottesdienst am Sonntag, 25. März, in St. Teresia wird der Frauenchor ein letztes Mal zu hören sein. Die freundschaftlichen Bande der Frauen bleiben freilich erhalten. „Wir bleiben in jedem Fall in Kontakt und werden uns auch immer mal zwischendurch treffen: zum Eisessen oder einfach nur zum Ratschen“, so Kreilinger.

Eva Oestereich

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.