Hallbergmooser Frauenunion macht Dampf: „Wir brauchen starke Frauen“

Die alte Führungsriege ist die Neue: (v. l.) stellvertretende Vorsitzende Sonja Vogler, Schriftführerin Sylvia Merczak, Vorsitzende Garbriele Partsch, stellvertretende Vorsitzende Jeannine Dressel, Schatzmeisterin Rita Guske und stellvertretende Vorsitzende Silva Edfelder. © Fischer

Aufbruchstimmung bei der Frauenunion in Hallbergmoos: Der Einfluss in Politik und Gesellschaft soll gestärkt werden.

Hallbergmoos – Die Stimmung bei der Jahreshauptversammlung der Frauenunion (FU) Hallbergmoos war prächtig. Das lag nicht zuletzt daran, dass es in Zeiten von Corona nicht so viele Gelegenheiten gegeben hatte, sich ungezwungen zu treffen. Das soll sich nach den Worten der Vorsitzenden Gabriele Partsch ändern. Die Vorstandstreffen sollen zum einen wieder öfter, zum anderen, wie in der Vergangenheit auch schon, „mitgliederoffen stattfinden“, sagte sie vor gut zwei Dutzend Teilnehmerinnen.

Als Erfolg für den Ortsverband verbuchte die Vorsitzende die Wahlen zum Kreisvorstand 2021. Mittlerweile seien sogar fünf Frauen aus den eigenen Reihen im Vorstand vertreten, freute sich Partsch. Karin Eigeldinger und Tanja Knieler, beide als Schriftführerinnen tätig, die beiden Beisitzerinnen Jeannine Dressel und Silvia Edfelder sowie sie selbst, als stellvertretende Kreisvorsitzende, verkündete Partsch nicht ohne Stolz.

In vielen Ortsverbänden dominieren noch die Männer

„In Hallbergmoos ist im Bezug auf Frauen in der Politik eigentlich weitestgehend alles in Ordnung“, fand die Vorsitzende. Aber noch lange kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Denn in vielen Ortsverbänden der CSU gebe es eine starke Dominanz der Männer. „Dabei ist es so immens wichtig, dass sich Frauen politisch engagieren“, stellte Partsch fest. Allerdings bemerke sie, dass es nach der Pandemie immer schwieriger werde, Frauen für Politik zu begeistern. Ihr Appell an die Runde lautete deshalb: „Frauen traut euch, denn ohne Frauen ist kein Staat zu machen.“

Die CSU-Ortsvorsitzenden und stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Tanja Knieler, die für den Bezirkstag kandidiert, stieß ins gleiche Horn. „Wir brauchen starke Frauen, die ihre Frau stehen. Wir brauchen Angebote und Anlaufstellen wie die Frauenunion“, erklärte Knieler. Und sie fügte an: „Gleichberechtigung muss mit Leben gefüllt sein, mit Aktionen, Veranstaltungen – mit ein bisschen Hallbergmoos. Gemeinsam schaffen wir das!“

Die Neuwahlen waren reine Formsache

Insgesamt ist der Frauenanteil im Gemeinderat laut Partsch aber mit 29 Prozent noch weit von einer Parität innerhalb der Bevölkerung entfernt. Dazu wären über 50 Prozent von Nöten. „Die Frauenunion im Ort ist eine gute Anlaufstelle, um Frauen für die Politik stark zu machen“, bekräftigte Partsch. Zu den von der FU angestoßenen positiven Entwicklungen in Hallbergmoos zählte sie etwa, dass das Thema „Ampelanlage nördlich der Mittelschule“ jetzt endlich Fahrt aufnimmt. Außerdem sei man gerade dabei, die Homepage neu zu gestalten. Und, auch auf Facebook sei der Ortsverband zu finden.

Vorausschauend machte Partsch darauf aufmerksam, dass die Frauenunion Hallbergmoos in zweieinhalb Jahren 25 Jahre alt wird. „Das möchten wir gebührend feiern. Die ersten Planungen laufen bereits,“ kündigte die alte und neue Vorsitzende an. Die Zufriedenheit mit der Arbeit der Vorstandschaft war groß. Die Neuwahlen stellten sich folglich als reine Formsache heraus. Alle Amtsinhaberinnen wurden wiedergewählt.

Alexander Fischer