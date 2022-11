Vergebliche Suche nach neuer Vorstandschaft: Hallbergmooser Gartenbauverein steht vor dem Aus

Und wie geht’s jetzt weiter? (v. l.) Vorsitzende Sabine Brügel, Vize Wolfgang Reiland und Thomas Henning. © Oestereich

Kein Vorstand, keine Zukunft. Der Gartenbauverein Hallbergmoos steckt in der Krise. Aber noch ist ein halbes Jahr Zeit, um das drohende Aus abzuwenden.

Hallbergmoos - Beim Gartenbauverein Hallbergmoos wiederholt sich Geschichte: Wie vor ziemlich genau 20 Jahren steht das Schreckensszenario „Vereinsauflösung“ im Raum, weil sich keine neue Vorstandschaft findet. Damals wie heute sind es Verantwortliche und starke Stimmen der Gemeinde, die helfen wollen, das Ruder noch herumzureißen.

113 Mitglieder, viele Aktivitäten - eigentlich geht es dem Verein bestens

Der Verein mit 113 Mitgliedern ist gesund, strotzt geradezu vor Elan und engagierten Ehrenamtlichen. Die Aktivitäten des Vorjahres – vom Kartoffelwettbewerb für Kinder bis zum Blumenschmuck an Straßen und in Kirchen – füllen mehrere Seiten. „Es ist nicht so, dass es Probleme oder Streit gibt. Wir wollen nur nach 20 Jahren die Verantwortung abgeben“, formulierte die Vorsitzende Sabine Brügel die Beweggründe für ihren schon länger angekündigten Rückzug. Auch Vize Wolfgang Reiland und Schatzmeisterin Regina Hasenöhrl wollen ihr Amt abgeben. Alle Bemühungen, Nachfolger zu finden, sind laut Christina Karl (Schriftführerin) ins Leere gelaufen.

Bereits 2002 mussten die Gartler eine schwierige Phase überstehen

Für die Vorstandsriege und langjährige Mitglieder nun das Deja-vu-Erlebnis: „Damals war ich es, die 2002 als ziemlich passives Mitglied zum Jahrestreffen gegangen ist und damals zunächst als zweite Vorsitzende wieder raus“, erinnerte sich Brügel beim Jahrestreffen am Sonntag. Klaus Stallmeister, seinerzeit Bürgermeister, habe mit „Engelszungen“ Überzeugungsarbeit geleistet. Das gelang dieses Mal nicht auf Anhieb – trotz der leidenschaftlichen Plädoyers von Vereinsreferent Thomas Henning, Bürgermeister Josef Niedermair und Stallmeister.

Leisteten Überzeugungsarbeit: Rathauschef Josef Niedermair und Vereinsreferent Thomas Henning (l.). © Oestereich

„Dieser aktive Traditionsverein, der seit 1979 existiert, darf nicht liquidiert werden. Das wollen der Bürgermeister und ich nicht miterleben“, unterstrich Henning. Das Wissen um Gartenbau und Landschaftspflege sei für Gemeinde und Gesellschaft von unschätzbarem Wert und erfahre, so Henning weiter, gerade bei jungen Menschen und Familien derzeit einen „Hype“. Auch der Rathauschef wandte sich mit Nachdruck an die 47 Anwesenden, einen Generationswechsel an der Spitze zu vollziehen: „Es gibt doch junge Mitglieder. Sie werden ja nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern von den erfahrenen Kräften auch in Zukunft unterstützt“, betonte er.

„Ihr wärt nicht alleine“, versicherte der Ehrenvorsitzende Günther Frombeck, der wie Gründungsmitglied Georg Förg der Versammlung beiwohnte. Auf den Kompromissvorschlag von Alt-Bürgermeister Stallmeister ging die Versammlung und – nach vier Augen-Gesprächen mit dem Vereinsreferenten –auch die Vorstandschaft einmütig ein: Die Neuwahlen der Führungsriege wurden vertagt. In einem halben Jahr will man eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, um eine neue Vorstandschaft zu wählen oder – falls sich niemand findet – über eine Vereinsauflösung zu entscheiden. In der Zwischenzeit werden Vereinsspitze und Vereinsreferent Henning, der dem Verein noch in der Versammlung beitrat, intensiv nach Wegen aus der Misere suchen. Mitglied Helga Meinelt steht, sollte sich keine Kassenverantwortliche finden, nach eigenem Bekunden „als Notnagel“ zur Verfügung.

Eva Oestereich