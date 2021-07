Hallbergmooser Gemeinderäte rufen zum Impfen auf: „Es geht um Solidarität“

Kampagne gestartet

Eine Impf-Kampagne haben die Hallbergmooser Gemeinderäte gestartet. Ihre klare Forderung: „Lassen auch Sie sich impfen.“

Hallbergmoos – „Wir sind geimpft. Sie auch?“ Mit einem Appell, die Impfangebote anzunehmen, wendet sich der Hallbergmooser Gemeinderat nun an die Öffentlichkeit. Geschlossen und mit einer Kampagne wollen sie damit ein Zeichen setzen, sich selbst und andere zu schützen. „Nur zwei Impfungen sind nötig, um unser aller Leben wieder in Richtung Normalität zu führen.“

Was für eine Erleichterung, dass es in so kurzer Zeit ein wirksames Mittel gibt, die Pandemie hoffentlich wirkungsvoll einzudämmen. Masern, Kinderlähmung, Cholera würden wahrscheinlich ohne Impfstoffe immer noch wüten“, unterstrich Bürgermeister Josef Niedermair im Namen aller Gemeinderäte. „Es geht nicht nur um uns und unsere Gesundheit, sondern auch um Solidarität!“

Gerade im Hinblick auf das neue Schuljahr seien Kinder und Jugendliche darauf angewiesen, dass Erwachsene nun Verantwortung übernehmen – damit sie zur Schule gehen, ihre Ausbildung machen, Freunde treffen, Partys feiern und ein soziales Leben führen können. „Etwas, was für uns in ihrem Alter selbstverständlich war. Wir haben die Verantwortung bereits übernommen. Lassen auch sie sich impfen“, so die gemeinsame Bitte.

Eva Oestereich

