Rückendeckung aus dem Rat: Gemeinde unterstützt Tennishallen-Projekt des VfB Hallbergmoos

Regenpausen wie hier in Wimbledon sollen für die Hallbergmooser Tennisspieler bald kein allzu großes Thema mehr sein - dank der Tennishalle, die im Sportpark geplant ist. © Alastair Grant/dpa

Seit 2021 plant der VfB Hallbergmoos, im Sportpark eine Tennishalle zu bauen. Rückendeckung gibt‘s weiter von der Gemeinde - auch in nicht so einfachen Zeiten.

Hallbergmoos - Obwohl die Schätzkosten von zwei auf 2,75 Millionen Euro gestiegen sind, stützt die Kommune das Vorhaben weiterhin mit Zuschuss-, Darlehens- und Bürgschaftszusagen. Das ganze Projekt steht und fällt allerdings mit der Genehmigung der gemeindlichen Hilfen durch die Rechtsaufsicht im Landratsamt.

Gestiegene Rohstoffpreise und ein komplett neues Energiekonzept haben die Kosten seit der letzten Kalkulation 2022 in die Höhe getrieben: „Stahl kostet schätzungsweise 30 Prozent mehr als zunächst veranschlagt. Statt der geplanten Gasheizung werden wir nun rund 400 PV-Platten auf dem Dach, Großspeicher und Wärmepumpen installieren“, erklärte VfB-Vorsitzende Anna Klug dem FT auf Nachfrage. Das kostet.

Der Gemeinderat hatte im Mai 2022 eingewilligt, ein Drittel der Investitionskosten (2 Mio.) in Höhe von 650 000 Euro zu bezuschussen. Außerdem gab’s eine Zusage für einen Kredit von 1,25 Mio. (700 000 langfristig, 525 000 Euro kurzfristig) und eine Ausfallbürgschaft für das Bankdarlehen, das der Verein zur Finanzierung aufnimmt. Der Bayerische Landessportverband (BLSV) sollte 200 000 Euro zuschießen. Das Grundstück überlässt die Kommune dem Verein im Erbbaurecht.

Anna Klug ist Vorsitzende des VfB Hallbergmoos © Archiv

Unter den veränderten Bedingungen sieht die Rechnung heute anders aus: Bei geschätzten Baukosten von 2,75 Millionen Euro bittet der VfB nun um 825 000 Euro Zuschüsse und ein langfristiges Darlehen von 950 000 Euro. Bis der BLSV-Zuschuss, der wegen neuer Richtlinien auf 500 000 Euro steigen sollte, ausgezahlt wird, braucht der VfB außerdem eine Zwischenfinanzierung durch die Kommune. Den restlichen Betrag (knapp 500 000 Euro) finanziert der Verein über ein Bankdarlehen, für das die Kommune bürgen soll.

Wolfgang Reiland ist skeptisch: „Die Wirtschaftlichkeitsberechnung steht auf tönernen Füßen“

Im Rat meldeten sich zunächst die Skeptiker zu Wort: „Ich tue mich jetzt schon schwer. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung steht auf tönernen Füßen“, so Wolfgang Reiland (Einigkeit). Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses würde es dem Verein, wie er betonte, gönnen, aber die Finanzlage der Gemeinde lasse es nicht zu. Robert Wäger (Grüne) äußerte die Befürchtung, dass sich der Verein finanziell übernimmt: „Die Vernunft sagt nein“. Zwiegespalten war Marcus Mey (CSU): Privat, so sagte er, würde er ein solches Risiko nicht eingehen. Er vertraut aber der Vereinsführung: „Wenn die sagen, sie haben alles abgewogen, dann gehe ich mit.“

„Es ist tatsächlich ein schmaler Grat, ich würde aber zustimmen“, betonte Bürgermeister Josef Nied0ermair (CSU). Zugleich stehe man vor einem „Henne-Ei-Problem“: „Die größte Hürde ist die Rechtsaufsicht. Dafür brauchen wir eine Entscheidung des Rats“, sagte er mit Blick auf das wegen zu langer Prüfungsdauer im Landratsamt gescheiterte Projekt in Neufahrn.

Die Gemeinde baut nicht selbst, weil personelle und finanzielle Kapazitäten fehlen

„Der größte Fehler war, dass nicht schon vor fünf Jahren gebaut wurde“, sagte Josef Fischer (FW). Wie auch Mey verwies Thomas Henning (FW) darauf, dass alle anderen Sportanlagen von der Kommune „komplett aus Steuermitteln“ gebaut wurden. „Das sollten wir doch froh sein und nicht ins Wanken kommen, dass der VfB das für uns macht.“ Die Gemeinde baut nicht selbst, weil personelle und finanzielle Kapazitäten für diese freiwillige Leistung fehlen.

Sportreferent Markus Streitberger (FW) unterstützt den VfB: „Es ist eng, aber ich habe vollstes Vertrauen.“ Nicht zuletzt auch in Ratskollegin Michaela Reitmeyer (FW), die seit vielen Jahren VfB-Schatzmeisterin ist. Man sei sich der Verantwortung bewusst. „Und die Banken prüfen ja auch“, versicherte sie. Die „richtigen Kosten“ könne man ohnehin erst vorlegen, wenn man Angebote eingeholt hat, für die die Zusage Voraussetzung war. Die erhielt der VfB bei zwei Gegenstimmen (Reiland, Wäger) nun für Zuschuss, Darlehen und Bürgerschaft. Gewährt werden die Gelder unter der Bedingung, dass der Nachtragshaushalt genehmigt wurde, der BLSV einen Zuschuss in entsprechender Höhe in Aussicht gestellt hat und der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt wird.

Eva Oestereich