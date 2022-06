Wo jeder die Hallbergmooser Historie selbst „erfahren“ kann

Mitglieder des Heimat- und Traditionsvereins eröffneten den Geschichtsweg: Kulturreferentin Andrea Holzmann (4. v. r) dankte Karl-Heinz Zenker und Co. für das Engagement. © Oestereich

Spuren unserer Vergangenheit - diesen Titel trägt der „Geschichtsweg“ in Hallbergmoos, der nun mit leichter Corona-Verspätung am Rathausplatz eröffnet wurde.

Hallbergmoos - Die offizielle „Eröffnungstour“ fiel zwar wegen Regens ins Wasser. Aber der kleinere Spaziergang oder die größere Runde mit dem Radl lässt sich jeder Zeit auf eigene Faust und GPS-geführt nachholen. Überall im Ortsgebiet – vom Rathausplatz bis zum Schlossgut Erching – stößt man auf die bebilderten Infotafeln, von denen vor zwei Jahren das letzte der insgesamt 15 Exemplare installiert worden ist: Sie erzählen vom dörflichen Leben von einst, über Personen oder historische Gebäude. Manche von ihnen verschwunden, wie die Mühle am Ludwigkanal, manche von ihnen noch existent, wie das Schloss Birkeneck.

Vor zwei Jahren wurde die letzte der insgesamt 15 Informationstafeln installiert. © Oestereich

Die Idee dazu entstand, wie Karl-Heinz Zenker erinnerte, 2016, als man einen Gedenkstein für die Häftlingsmärsche von 1945 legte und eine Tafel zu Ehren des NS-Widerstandskämpfer Pfarrer Pflüger in der Goldacher Kirche installierte. „In unserer schnelllebigen Zeit“, so Zenker, wollte man an Ereignisse, Personen und Gebäude zu erinnern. „Um zu einer Auseinandersetzung mit der Geschichte unserer Heimat anzuregen.“

Zenker hat selber insgesamt 68 Sammelblätter verfasst

Zenker selbst hat die Informationstexte verfasst. Basis waren die vier Ortschroniken und seine eigenen Recherchen, die er in mittlerweile 68 „Sammelblättern“ festgehalten hat. Das Bildmaterial stammt von dem 2019 verstorbenen Heimatpfleger Manfred Hillen.

Von 2018 bis 2020 haben Bernd Meyr, Ludwig Enghofer und Zenker die Tafeln eigenhändig aufgestellt. Die Materialkosten (7500 Euro) für die Edelstahlgestelle und UV-beständigen Folienbeschichtung hat die Kommune übernommen, der Verein die Kosten für den Fertigbeton.

Großes Lob von der gemeindlichen Kulturreferentin

Andrea Holzmann, die Kulturreferentin der Gemeinde, dankte dem Verein „für den Mut, neue Wege zu gehen, dranzubleiben und diese Zeitreise“. Bestätigt fühlte sich Zenker einmal mehr in der Entscheidung, den ehemaligen Krieger- und Soldatenverein Hallbergmoos neu auszurichten: Im Jahr 2013 wurde daraus nämlich der Heimat- und Traditionsverein, der mit Iris Besemer sein inzwischen 100. Mitglied begrüßen durfte.

ev