Hallbergmooser Hindenburgbrücke wird abgerissen, verschwindet aber nicht ganz aus dem Ortsbild

Bauwerk der Zeitgeschichte: Um die Historie der Hindenburgbrücke nicht zu vergessen, sollen Teile des Geländers erhalten bleiben. Diesen Kompromiss finden alle Räte gut. © Oestereich

In Hallbergmoos wird nun die Hindenburgbrücke abgerissen. Das historische Bauwerk verschwindet allerdings nicht komplett aus dem Ortsbild.

Hallbergmoos – Bestätigt hat der Hallbergmooser Gemeinderat seine Entscheidung, die Hindenburgbrücke am südöstlichen Rand des Gemeindegebiets abzureißen und durch ein neues Bauwerk zu ersetzen. Ein Bürgerantrag, die Brücke zu erhalten, wurde hingegen einstimmig zurückgewiesen.

Weil Sachverständige, darunter auch der TÜV Süd, schon seit 2008 den schlechten Zustand, sowie die mangelhafte Tragfähigkeit und Standsicherheit des Bauwerks am Ende des Garchinger Wegs beanstanden, hatte der Gemeinderat im Juli 2022 den Abriss und Neubau als wirtschaftlichste Lösung beschlossen. Die beiden Antragsteller, Günther Frombeck und Georg Förg, forderten nun den Erhalt.

Einst von 200 russischen Kriegsgefangenen gebaut

In ihrem Antrag verweisen sie auf die historische Bedeutung: Die Hindenburgbrücke sei 1916 von etwa 200 russischen Kriegsgefangenen unter Aufsicht von drei Hallbergmooser und Goldacher Bürgern erbaut worden. Es handle sich daher um ein Bauwerk der Zeitgeschichte. Der Erhalt sollte daher nicht von finanziellen Aspekten abhängig sein. Ihr Vorschlag: die Brücke unter Denkmalschutz stellen, sie sanieren und als Querung für Fußgänger und Radfahrer einrichten. Für den motorisierten Verkehr könne man seitlich davon eine neue, stabile Brücke bauen.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und den Antrag zweier geschätzter Bürger mit den Fraktionen rauf und runter diskutiert“, unterstrich Bürgermeister Josef Niedermair (CSU) in der jüngsten Sitzung. Jedoch gebe es laut viele Gründe, die dagegen sprächen: Die Geschichte der Brücke sei „keine rühmliche“, allenfalls könne man sie als Mahnmal betrachten, so Niedermair. Die Kosten für Erhalt und Sanierung beziffert das Bauamt auf mindestens 215.000 Euro. Für den Neubau einer zweiten Brücke im Landschaftsschutzgebiet „Mooslandschaft“, so der Rathauschef, kämen schätzungsweise 800.000 bis eine Million Euro dazu. Die für 2024 geplanten Arbeiten würden sich bis ins Jahr 2025 verschieben. Für diesen Fall könne man nicht ausschließen, dass die bestehende Brücke wegen des maroden Zustands komplett für den Verkehr gesperrt werden müsste.

„Brücke muss unbedingt nutzbar bleiben“

Ein Umstand, den Landwirtschaftsreferent Markus Loibl (Einigkeit) nicht guthieß. Denn die Brücke wird überwiegend von landwirtschaftlichem Verkehr befahren und müsse, so Loibl, weiter, unbedingt nutzbar bleiben. „Da muss man schauen, ob das alles noch verhältnismäßig ist“, unterstrich Josef Niedermair. Er fügte hinzu: „Es wäre vielleicht etwas anderes, wenn die Brücke innerorts stünde. Aber viele wissen nicht einmal, wo sie steht.“

Der Gemeinderat verständigte sich einstimmig auf einen Kompromissvorschlag, den SPD-Rätin Christiane Oldenburg-Balden dem Gremium unterbreitete: Man will Teile des Brückengeländers erhalten und sie an einer geeigneten Stelle in Hallbergmoos aufstellen – versehen mit einem Hinweis auf deren Geschichte.

Tanja Knieler (CSU) warb in der Sitzung für eine „ordentliche Dokumentation“ und die Einbindung der Hinterbliebenen. Ein Ansinnen, das Andrea Holzmann (CSU) als „schwierig“ bezeichnete: Es dürfte nicht einfach sein, die Nachkommen der 200 russischen Kriegsgefangenen ausfindig zu machen.

Eva Oestereich

