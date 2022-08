Einigkeit im Hallbergmooser Rat: Um Hindenburgbrücke zu retten, hilft nur komplette Erneuerung

Vor über 100 Jahren ist die Hindenburgbrücke am Ende des Garchinger Wegs errichtet worden. Jetzt soll sie komplett erneuert werden © Oestereich

Für manche hat sie nostalgischen Wert, andere kennen sie nicht mal: die Hindenburgbrücke im Hallbergmooser Südosten. Sie soll komplett erneuert werden.

Hallbergmoos – Das Bauwerk am Ende des Garchinger Wegs wird überwiegend von der Landwirtschaft genutzt. Und vielleicht von ein paar Radlern und Ausflüglern. Nun nimmt die Gemeinde viel Geld in die Hand, um sie komplett zu erneuern. Denn der Zahn der Zeit nagt an ihr.

Experten gehen davon aus, dass sich die Schäden ausbreiten und es zu einem Bauwerksverfall kommt

Schon seit 2008 beanstanden Experten, darunter auch der TÜV Süd, den Zustand des Bauwerks und empfehlen einen Neubau. Tragfähigkeit und Standsicherheit seien, wie es heißt, unter anderem wegen Querschnittsschwächungen der Betonbauteile und Korrosion erheblich beeinträchtigt. Derzeit ist sie auf eine Last von sechs Tonnen beschränkt. „Die Verkehrssicherheit ist durch die Schäden an der Absturzsicherung nicht mehr gegeben“, urteilen die Gutachter. Sie gehen davon aus, dass sich die Schäden ausbreiten und sich ein irreparabler Bauwerksverfall einstellt.

Neubau der Brücke wird bis zu 800000 Euro kosten

Wirtschaftlichste Lösung sei ein Neubau. Laut „groben“ Schätzungen wird dieser 750 000 bis 800 000 Euro kosten. Wie sich die Preise bis zur Fertigstellung im Herbst 2024 entwickeln, sei noch nicht absehbar. Planung und Bau werden etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen. Vorbehaltlich der Genehmigung des Nachtragshaushalts gab der Gemeinderat nun grünes Licht. Die Planungskosten werden auf 130 000 Euro taxiert und 2022 und 2023 im Haushalt außerplanmäßig eingestellt.

Tanja Knieler (CSU) regte an, Teile des Bauwerks „zu sichern“ und als Erinnerungsstücke im Ortsgebiet aufzustellen. Landwirtschaftsreferent Markus Loibl (Einigkeit) bat darum, die betroffenen Landwirte über die Bauarbeiten, die im April 2024 beginnen, und Ausweichrouten rechtzeitig zu informieren.

Gut zu wissen

Die Hindenburgbrücke wurde um 1916 errichtet. An den Bauarbeiten waren 200 russische Kriegsgefangene beteiligt. Die Arbeiten mussten Otto Lackermeier, Josef Loibl und Josef Kreilinger überwachen. Deren Nachfahren leben noch heute in der Gemeinde. Deshalb hat sie für manchen einen gewissen historischen Wert. Unter Denkmalschutz steht die Brücke über den Schwaigbach nicht. Deshalb kann sie ohne Auflagen ersetzt werden.

Eva Oestereich