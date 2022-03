Kritik am Landesentwicklungsprogramm: Hallbergmooser Moore sollen trocken bleiben

Teilen

Besondere Landschaft mit besonderen Eigenschaften: Auch Hallbergmoos war früher von einem extremen Moorgebiet umgeben. Hier ein Beispiel aus dem Landkreis Ebersberg. © Roßsmann

Hallbergmoos lehnt die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) in wesentlichen Punkten ab. Da waren sich die Räte in jüngster Sitzung einig.

Hallbergmoos - Neben dem Bau der dritten Startbahn wurde im Gemeinderat auch Kritik an dem erklärten Ziel laut, trocken gelegte Moore wieder zu renaturieren. Aus Sicht der örtlichen Landwirtschaft ein Unding, weil man ihr damit dringend benötigte Flächen entziehen würde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Landwirtschaftsreferent Markus Loibl (Einigkeit) erklärte: „Wenn unsere Moore wieder nass werden sollen, steht das in keinem Verhältnis zum Nutzen.“ Er spielte damit darauf an, dass Hallbergmoos, wie der Name schon sagt, dereinst von einer extremen Moorlandschaft umgeben war und man in letzter Konsequenz alles wieder unter Wasser setzen müsste, was man mühsam trockengelegt hat.

Mittelzentrum ja - aber nur mit den Nachbarkommunen

Im Gemeinderat lehnte man das Vorhaben jedenfalls kategorisch ab. Gleiches galt für den Bau der dritten Startbahn, die allein schon wegen ihrer Lage für Hallbergmoos nicht in Frage kommt. Der Einstufung der Gemeinde als ein „Mittelzentrum“ kann man dagegen schon etwas abgewinnen. Allerdings nur in angemessener Form. Angestrebt wird ein Zusammenschluss mit Neufahrn, Eching und Unterschleißheim.

Die im LEP vorgesehene „Radlautobahn“, auch Münchner Radschnellweg genannt, wurde befürwortet. Die Wegstrecke sollte, wenn möglich, auch über Gemeindegebiet führen.

Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst

Die Beschlüsse zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes wurden allesamt einstimmig gefasst: Nein zur Renaturierung der Moorböden, Nein zur dritten Startbahn, Ja zum Mittelzentrum mit den Nachbarkommunen und ebenfalls Ja zur Radlautobahn.

af