Hallbergmooser Räte besichtigen Schulanbau: „Überrascht, wie groß das alles ist“

Teilen

Im Herbst soll der Anbau mit sechs neuen Klassenzimmern bezugsfertig sein. © Oestereich

Ortstermin im neuen Schulgebäude: Die Hallbergmooser Räte haben sich dort umgesehen, wo ab Herbst unterrichtet wird - und waren zufrieden.

Hallbergmoos - Wenn im Herbst das neue Schuljahr beginnt, werden vier erste Klassen in die Grundschule neu „einziehen“. Und die Schüler müssen nun nicht mehr eng zusammenrücken, um für die ABC-Schützen Platz zu schaffen. Denn der Anbau mit sechs neuen Klassenzimmern ist dann bezugsfertig. Der Gemeinderat verschaffte sich am vergangenen Dienstag ein Bild vom Erweiterungsbau, der für 5,4 Millionen Euro am Freiherr-von-Hallberg-Platz gebaut wurde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Wir haben über 1000 Quadratmeter zu besichtigen“, schickte Bauamtsleiter Frank Zimmermann voraus, ehe sich zwölf Kommunalpolitiker vom Keller bis zum Dach vorarbeiteten. Sechs Klassenzimmer, davon zwei großzügige, helle Werkräume im Keller sind entstanden. Ein paar Kabel hängen noch aus der Decke. Und der betonierte Boden in den Gängen gehört teilweise noch belegt.

Jeder Raum hat eine eigene Lüftung

Ansonsten ist schon alles hergerichtet für die Schüler: Im Keller zwei schöne Werkräume, im Stockwerk darüber vier Klassenzimmer mit separaten Gruppenräumen – verbunden und einsehbar durch Glasfenster. Jeder Raum hat eine eigene Lüftung. Die Möbel – moderne Tische, Werkbänke und Stühle in Gelb, Blau und Rot – stehen schon parat.

63 Quadratmeter sind die Klassenzimmer groß, das sind fünf mehr als bisher üblich. Lehrerzimmer, Technik- und Sanitärräume sind da. Über den rückwärtigen Teil des Schulhauses gelangt man direkt in den Anbau mit Treppenhaus. Außerdem gibt’s noch eine in Blau verblendete Fluchttreppe außen. Von der Bibliothek aus führt ein weiterer Fluchtweg über zum begrünten Flachdach, wo auch Fotovoltaik-Module installiert sind.

Welche Klassen in den Neubau einziehen, steht noch nicht fest

Neun Monate nach dem Spatenstich steht nun das neue Gebäude. Es entstand in Modul-Bauweise mit vorgefertigten Elementen. Verantwortlich zeichnen die Münchner Architekten „Meuer-Planen“, die zuvor schon den Hort „Forscherhaus“ zur vollsten Zufriedenheit der Gemeinde gebaut haben. Welche Klassen in den Neubau einziehen, steht noch nicht fest. Das entscheidet Rektor Rudolf Weichs.

Blick in die neuen Klassenzimmer: Rathauschef Josef Niedermair (M.) und die Gemeinderäte. © Oestereich

„Ich war selbst überrascht, wie groß das alles ist“, erläuterte Bürgermeister Josef Niedermair, der die Räumlichkeiten zuvor schon besichtigt hatte. Die gut fünf Millionen Euro erachtet er als gut investiert: „Was wir bauen, ist sehr wertbeständig und was G’scheits“, betonte er. „Und wir verschaffen uns mehr Luft bis zum Bau einer neuen, zweiten Grundschule“.

Gut zu wissen

Das Schulhaus am Freiherr-von-Hallberg-Platz wurde im Mai 1990 eingeweiht. Zwölf Klassenzimmer und 2900 Quadratmeter Nutzfläche fasste das Gebäude damals. 1995 wurde die Grund- und Teilhauptschule um vier Klassenzimmer, einen Musik- und einen Ausweichraum erweitert (+ 970 Quadratmeter). Die Schülerzahlen steigen bis heute kontinuierlich. Aktuell zählt man knapp 500 Schüler, die in den Klassenzimmern sowie in dem „umgewidmeten“ Musik- und Zeichensaal unterrichtet werden. Der dringend benötigte Anbau geht im Herbst in Betrieb. Er hat vier Klassenzimmer und zwei Werkräume – und eine Gesamtnutzfläche von exakt 995 Quadratmetern.

Eva Oestereich