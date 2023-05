Hallbergmooser Schule wird 33 – und bekommt einen „Top-Anbau“

Proppenvoll präsentierte sich zu den Feierlichkeiten die Aula der Hallbergmooser Schule. © Oestereich

Gleich zwei Gründe gab es, warum die Aula in der Hallbergmooser Volksschule kürzlich so voll war wie selten zu vor. Es wurde jedenfalls kräftig gefeiert.

Hallbergmoos – Wie sich die Bilder doch ähneln: Als im Mai 1990 das Hallbergmooser Schulhaus eingeweiht wurde, saßen und standen Lehrer, Schüler und Eltern in der Aula dicht gedrängt. Nun, drei Jahrzehnte später, war das Schulhaus wieder voll: Man feierte den 33. Geburtstag der Volksschule und die Einweihung des Erweiterungsbaus.

„Das Schulhaus ist eine Schau, vor allem mit dem Top-Anbau“: Die Kinder sind offensichtlich begeistert, wie sie in dem einstündigen Bühnenprogramm mit Liedern, Tanz und Akrobatik fröhlich kundtaten. Es folgte ein ausgelassenes Schulfest, mit Workshops, Schulführungen und Snacks, Steckerlfisch und Hotdogs.

Bei der Klassenzimmer-Weihe: (v. l.) die Pfarrer Steffen Schubert und Thomas Gruber, Josef Niedermair, Rudolf Weichs, Architekt David Meuer und Schulreferentin Silvia Edfelder. © Oestereich

Rückblick: Die Grundsteinlegung für den Schulkomplex erfolgte am 28. Oktober 1988. Am 2. März 1990 zogen Kinder und Lehrer, die zuvor im Tassiloweg und der Hauptstraße in Goldach unterrichtet worden waren, in das neue Gebäude am Freiherr-von-Hallberg-Platz ein – mit einem Tag Verspätung, weil Sturmtief Wiebke wütete. Im Mai 1990 wurde die offizielle Einweihung mit einem fröhlichen Schulfest gefeiert.

Acht Millionen Mark hatte die Gemeinde in das Schulhaus investiert. In den ganzen Komplex inklusive Turnhalle, Kindergarten Sonnenschein und Sportanlagen flossen 28,9 Millionen Mark. Das Schulhaus kann sich heute immer noch sehen lassen, unterstrich Schulleiter Rudolf Weichs. Vor allem dank der „zukunftsweisenden Konzeption“ des Architekten Mathias Rentz. „Seine Kreativität und sein Weitblick waren gigantisch.“ Modern, offen, hell und mit Sorgfalt gepflegt, sei das Gebäude, dem man sein Alter nicht ansieht.

In der Rekordzeit von nur elf Monaten ist der Erweiterungsbau entstanden

„Perfekt angepasst“ daran ist der Erweiterungsbau, so Weichs, den der Münchner Architekt David Meuer geplant hat: Das Gebäude mit rund 1000 Quadratmetern Nutzfläche entstand in Modulbauweise und Rekordzeit (elf Monate) für 5,7 Millionen Euro. Es ging bereits im September 2022 in Betrieb und schaffte mit vier neuen Klassenzimmern und zwei Werkräumen die dringend benötigten Kapazitäten für die wachsenden Schülerzahlen.

Schlüsselübergabe 2023: (v. l.) Schulleiter Rudolf Weichs, der ehemalige Rektor Hans Hanrieder, Architekt Mathias Rentz und Rathauschef Josef Niedermair. © Oestereich

Aktuell besuchen 465 Mädchen und Buben die Grundschule. Die neuen Räume erfüllen höchste pädagogische Ansprüche, sind hell, klimatisiert, mit digitaler Tafel und angrenzenden Gruppenräumen. Auch auf Nachhaltigkeit wurde Wert gelegt: Es gibt ein begrüntes Flachdach mit PV-Modulen.

Von einem wertvollen Lebens- und Lernraum, einer Vorzeigeschule, sprach Bürgermeister Josef Niedermair, der sich noch gut an die Grundsteinlegung 1988 erinnerte. Beeindruckt war er von der Kulisse: „Das ist eine bombastische Feier.“

Die im Freien geplanten Aktivitäten wurden weitestgehend ins Schulhaus verlagert

Es zog zwar kein Sturm über den Ort, aber strömender Regen. Die im Freien geplanten Aktivitäten wurden weitestgehend ins Schulhaus verlagert: Kreativ-Workshops, eine Mini-Disco und eine Selfie-Station waren dabei. Und natürlich gab es jede Menge Geschenke für das Geburtstagskind: Eine „Kooperationstafel“ von den Horten, ein Luftbild von der Gemeinde und ein Kunst-Plakat für den Pausenhof, das vom KreAktiv-Team aus 380 gemalten Bildern, die Schüler beim VR-Bank-Malwettbewerb gemalt haben, zusammengesetzt ist.

Eva Oestereich

