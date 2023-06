Bestens informiert im Alter: Hallbergmooser Seniorenmesse kommt gut an

Rund 160 Besucher nutzten das Informationsangebot der Seniorenmesse – zur Freude von Seniorenreferentin Christiane Oldenburg-Balden (r.). © Oestereich

Altersgerechtes Wohnen, ambulante Pflegedienste, Hilfsangebote für Senioren: Die Themen bei der Seniorenmesse in Hallbergmoos waren vielfältig.

Hallbergmoos – Hallbergmoos gilt mit einem Durchschnittsalter von 39,5 Jahren als ausgesprochen junge Gemeinde. Aber der demografische Wandel vollzieht sich auch hier – und die Interessen und Bedürfnisse der älteren Generation rücken mehr und mehr in den Fokus. Entsprechend groß war das Interesse an der Seniorenmesse. Seit 2008 findet der Senioren-Informationstag in zweijährigen Rhythmus statt – wegen Corona zuletzt vor vier Jahren. Organisiert hatte die Veranstaltung erstmals Seniorenreferentin Christiane Oldenburg-Balden zusammen mit Sonja Perzl (Aufsuchende Seniorenarbeit der Gemeinde) und dem Seniorenbeirat.

Alle Infos zum Thema Hausnotruf hatte Referentin Claudia Schweiger, Seniorenberaterin und Fachfrau für Hausnotrufe beim Malteser Hilfsdienst, mitgebracht. © Oestereich

Altersgerechtes Wohnen, ambulante Pflegedienste, Hilfsangebote für Senioren und pflegende Angehörige: Das Informationsangebot von kommunalen und regionalen Organisationen und Anbietern war breit gefächert. Die Nachbarschaftshilfe, der VdK, die Sozialstation Neufahrn, BRK, Malteser und Anbieter von Pflegediensten waren allesamt an den Ständen vertreten.

Auch die Sozialstation Neufahrn informierte über ihre Angebote: (v. l.) Brigitte Rieß, Beate Fromhold-Buhl (2. Vorsitzende), Christine Stemmer und Elke Stiegelbauer. © Oestereich

Bürgermeister Josef Niedermair hob vor etwa 160 Besuchern, die zu Kaffee und Kuchen eingeladen waren, den Stellenwert der Veranstaltung hervor: „Es gibt viele Themen, die uns alle betreffen, und über die mancher vielleicht nicht so gerne spricht: Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Hausnotruf oder Essen auf Rädern. Man sollte informiert sein und die Dinge rechtzeitig regeln“, unterstrich er. Sein besonderer Dank galt der Seniorenreferentin und Sonja Perzl: „Sie haben mit viel Herzblut und Engagement den Seniorentag organisiert.“ Oldenburg-Balden freute sich indes über das große Interesse, die enorme Unterstützung und Kuchenspenden der vielen Helfer.

„Man sollte die Dinge rechtzeitig regeln.“ Das wissen Rechtsanwalt Markus Rainer, Seniorenreferentin Christiane Oldenburg-Balden und Ortschef Josef Niedermair. © Oestereich

Teil des Senioren-Informationstages waren zwei Fachvorträge: Rechtsanwalt Markus Rainer informierte über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Erbrecht: „Ein heißes Thema an einem heißen Tag in einem nicht minder heißen Saal“, wie der Fachanwalt für Erbrecht vorwegschickte. Claudia Schweiger vom Malteser Hilfsdienst referierte über den Hausnotruf, Essen auf Rädern und Haushaltshilfen.



Eva Oestereich

