Der Hallbergmooser Silvesterlauf ist wieder da - auch wenn nicht alle Teilnehmer laufen müssen

Auch Nordic Walker sind beim Hallbergmooser Silvesterlauf willkommen. © Fototeca Trentino S.p.A. – Walter Turcato.

Ausdauersportler, Hobbyläufer und alle, die nach Weihnachten Pfunde loswerden wollen, aufgepasst: Es gibt wieder einen Silvesterlauf im Sportpark Hallbergmoos.

Hallbergmoos - Nach zwei Jahren virtueller Läufe zum Jahreswechsel bieten die AH-Fußballer des VfB Hallbergmoos nun wieder ein gemeinsames Laufevent im Hallbergmooser Sportpark (Am Söldnermoos 61) an. Am Samstag, 31. Dezember, fällt um 10.30 Uhr der Startschuss für eine Stunde Laufen, Walken, Nordic Walken oder auch nur Spazierengehen. Treffpunkt ist das Umkleidegebäude.

Unter Berücksichtigung der latenten Pandemie-Lage wird auf ein gemeinsames Foto vor dem Start und auf die „Laufbesprechung“ im Anschluss des Laufes im Besprechungsraum verzichtet. Es werden Fotos an der Strecke gemacht. Im Ziel kann außerdem ein isotonisches Getränk, das vom Verein spendiert wird, in Empfang genommen werden.

Jubiläum: Der Silvesterlauf findet heuer zum 20. Mal statt

Da es sich um die 20. Auflage des Hallbergmooser Silvesterlaufes handelt, erwarten die Veranstalter um AH-Leiter Hans Hartshauser zum Jubiläumslauf Unterstützung von „Petrus“. Außerdem hofft man auf die Begeisterungsfähigkeit der Hallbergmooser Bevölkerung samt auswärtiger Gäste für einen „bewegten“ Jahresabschluss!

Gut zu wissen

Wer aus der Entfernung teilnehmen möchte, kann sein Laufergebnis direkt dem Organisator Hans Hartshausern – bis spätestens Montag, 2. Januar – per E-Mail mitteilen: hhartshauser@web.de.

ev