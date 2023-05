„Eine fast perfekte Wiesn“ - Hallbergmooser Rathauschef zieht trotz wenig Sonne positive Volksfest-Bilanz

Rückblick auf fünf besondere Tage

Es war größtenteils eine verregnete Hallberger Wiesn. Aber das machten die Stimmung und der Sonnenschein zum Finale wieder wett - auch wenn die Esel fehlten.

Hallbergmoos - Das Festzelt mit 2800 Plätzen war vor allem in den Abendstunden, als die Partybands Dolce Vita, Zruck zu Dir und D’Moosner für Stimmung sorgten, gut gefüllt. An die Rekordbesucherzahlen von 2022 reichte man wegen des schlechten Wetters nicht heran. Fast ein Komplettausfall war, wie Festwirt Alexander Tremmel bedauerte, der Biergarten-Betrieb. Eine Bereicherung sie dafür die neue Bar-Hütte des Erdinger Weißbräus gewesen.

+ Schafkopf-Champion: Organisator Josef Hundegger (l.) sowie Bürgermeister Josef Niedermair (2. v. r.) und Volksfestreferent Josef Fischer gratulierten „Freddy“ Ostertag (2. v. l.) zum Turniersieg. © Oestereich

Highlights waren aus Sicht von Gemeindechef Josef Niedermair („Es war eine fast perfekte Wiesn“) der Einzug mit 1200 Beteiligten, der Seniorennachmittag, zu dem die Kommune 1600 Einladungen an Bürger ab 65 Jahren verschickt hatte, der Kindernachmittag und der Besuch von 80 Gästen aus der Partnerkommune Predazzo. Auch das mit Sicherheitsbehörden und Security ausgearbeitete Sicherheitskonzept ging auf: Die Polizei sprach von einer friedlichen Wiesn.

Das süffige Bier aus dem Hofbrauhaus Freising und dem Erdinger Weißbräu, die vielfältige Speisenauswahl – vom Hendl bis zum Pulled Pork – , die freundlichen Bedienungen und die perfekte Organisation durch Benjamin Henn lobte Niedermair in seiner Bilanz ausdrücklich.

Für Veranstaltungsmanager Benjamin Henn war‘s ein gewaltiger Kraftakt

Der Veranstaltungsmanager der Gemeinde habe, so der Rathauschef, einen gewaltigen Kraftakt gestemmt und eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Eine schöne Geste war die Herzerl-Aktion am Wiesn-Sonntag: Weil der auf den Muttertag fiel, verteilten Bürgermeister und Vereinsreferent Thomas Henning 1250 Lebkuchen-Herzen an die Damen.

Souveräner Sieger des Schafkopf-Turniers des Freisinger Tagblatts wurde zwar ein Unterschleißheimer, der allerdings wegen seiner engen Beziehungen zur Moosgemeinde fast als Einheimischer gilt: Alfred „Fredi“ Ostertag, Teammanager der VfB-Bayernliga-Kicker und passionierter Kartler der Donnerstagsrunde im Alten Wirt Goldach. Mit souveränen 59 Punkten und neun Soli holte er sich das Preisgeld von 500 Euro. Jörg Wese aus Wolfersdorf (38) und Mucki Sahin aus Wolnzach (34) landete auf den Plätzen dahinter. Respektabler Vierter wurde Andreas Niedermair aus Hallbergmoos, der sich mit seinem Vater, dem Bürgermeister, unter die gut 100 Teilnehmer gemischt hatte. Josef Niedermairs persönliches Fazit: „Es war einfach nur schee. Auch wenn ich nicht, wie mein Vorgänger, derjenige war, der nachts das Zelt immer zugesperrt hat. Da schwächel’ ich ein bissl“, scherzte er.

Der engagierte Esel-Besitzer hat den Termin schlichtweg verbummelt

Ins Kuriositäten-Kabinett wird das Eselrennen eingehen: Der engagierte Esel-Besitzer hat den Termin schlichtweg verbummelt. Und weil die Esel 200 Kilometer entfernt wohnen, war eine Spontananreise nicht möglich. Arena und Tribünen standen, Moderator Marco Vogl war in bester Laune und Hunderte von Zuschauer beim angekündigten Spektakel. Also musste ein Ersatzprogramm her. „Gemeinderat Christian Schirsch ist auf die Idee mit den Schubkarren gekommen“, schmunzelt der Bürgermeister. Die wurden schnell vom Bauhof, aus Scheunen und Betrieben aufgetrieben.

Das erste Schubkarren-Rennen sorgte dann nicht minder für Belustigung: Junge, sportliche Wiesn-Bedienungen und die Schauspieler der Moosbühne hängten die ältere Konkurrenz am Ende ab. Sieger der Herzen waren indes die „Hoiberg Harleys“ Heiko und Ralph, die ihren Einachser in Biker-Montur über den Platz bugsierten – und am Ende ganz schön „pumpten“.

Eva Oestereich