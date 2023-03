Hotel Hopping: Hunderte Nachtschwärmer genießen Lange Nacht der Musik in Hallbergmoos

Teilen

Die junge Generation versammelte sich überwiegend im Hotel Munich Airport, wo die Hallbergmooser DJ’s Rohini, Subsi und Hoax für Technosound sorgten. © Oestereich

Mit dem neuen Format „Hotel Hopping“ ist der Gemeinde Hallbergmoos ein Riesencoup gelungen. Hunderte Nachtschwärmer erkundeten dabei die Hotel- und Gastroszene.

Hallbergmoos – Im Shuttlebus zum Dancefloor, in die Cocktailbar und die Musiklounge: Mit dem neuen Format „Hotel Hopping“ ist der Gemeinde Hallbergmoos jetzt ein Riesencoup gelungen. Hunderte Nachtschwärmer machten sich am Samstag zur Langen Nacht der Musik auf – und erkundeten dabei die Hotel- und Gastroszene.

Die Münchner Formation „Sax & the DJ“spielte im Premier Inn an der Ludwigstraße. © Oestereich

„Eine Kneipentour hatten wir schon länger im Kopf, die Einbindung der coolen Locations im Munich Airport Business Park (MABP) machte den besonderen Reiz aus“, erklärt Benjamin Henn, Veranstaltungsmanager die Gemeinde, die Idee: „Wir wollten der Bevölkerung die Gästehäuser näherbringen. Viele Einheimische kommen ja eher selten dorthin.“ Mit der Kombination aus Musik, Kulinarik und Partystimmung hat man offensichtlich voll ins Schwarze getroffen. 400 Tickets haben sich Hallbergmooser und Goldacher gesichert. Mitfeiern konnten zudem etwa 700 Hotelgäste des Landgasthofs Alter Wirt (Goldach), von Mövenpick Hotel Airport, Hotel Munich Airport, Premier Inn und Hampton by Hilton (alle MABP). Dazu wurden Snacks, Bowls, Essen á la Carte und Cocktails angeboten.

Tara & Sten, das Vater-Tochter-Gespann aus Heidelberg, spielte im Mövenpick auf. © Oestereich

„Es war schon fast Urlaubsfeeling, was wir da erlebt haben“

Per Hop-On-Hop-Off-Bus ging’s von einer Location zur nächsten – von Goldach im Süden der Gemeinde bis in den MABP ganz im Norden und mit vielen Zustiegsmöglichkeiten im ganzen Ort. Auch Bürgermeister Josef Niedermair hatte sich zusammen mit seiner Familie locker unter die Gäste gemischt – und schwärmte: „Es war einfach schön. Die Stimmung war in jedem Hotel riesig und für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Es war schon fast Urlaubsfeeling, was wir da erlebt haben.“

Die Münchner Formation „Sax & the DJ‘s“ - Am Instrument: Saxofonist Hubert. Und DJ Julian legte dort seine heißen Rhythmen auf. Beide ließen die Tanzfläche beben. © Oestereich

Tatsächlich bebte der Dancefloor: Im Premier Inn an der Ludwigstraße beispielsweise, wo die Münchner Formation „Sax & the DJ“ spielten und auflegten oder im Hampton by Hilton: Da riss die Gruppe die „Die Dicken Kinder“ die Gäste von den Stühlen. Wie auch Tara & Sten, das Vater-Tochter-Gespann im Mövenpick, kommen die Musiker aus Heidelberg. Die Free Jazz Band aus München spielte im Alten Wirt. Die junge Generation versammelte sich im Hotel Munich Airport, wo die Hallbergmooser DJ’s Rohini, DJ Subsi und DJ Hoax für Technosound sorgten. Fazit des Bürgermeisters: „Eine perfekte Veranstaltung. Das sollten wir auf alle Fälle wiederholen.“

Eva Oestereich

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.