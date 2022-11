Im Rausch bei Hallbergmoos Unfall verursacht und dann geflüchtet - aber Zeugen informierten die Polizei

Nach einer kurzen Suchaktion fanden die Polizisten den Unfallfahrer in einem Gebüsch. © dpa

Im Gestrüpp hatte sich ein betrunkener Autofahrer nach seinem Crash bei Hallbergmoos vor der Polizei versteckt. Die kam ihm aber bald auf die Fersen.

Hallbergmoos - Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin haben am Freitag um kurz nach Mitternacht auf der B 301 in Richtung Hallbergmoos (von Ismaning kommend) beobachtet, wie ein Hyundai-Fahrer (36) etwa auf Höhe Erching aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, gegenlenkte und anschließend rechts von der Straße abkam. „Im Anschluss entfernte sich der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung“, so die Polizei weiter.

Weitere Zeugen kamen hinzu und konnten eine grobe Personenbeschreibung abgeben. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung war der Unfallverursacher nicht auffindbar, sodass mithilfe von Polizeihubschrauber und Diensthundeführer gefahndet werden musste. Schließlich wurde der Mann rund 300 Meter südöstlich von der Unfallstelle im Gestrüpp gesichtet.

Auch ein Wildzaun wurde bei dem Unfall beschädigt

„Er war merklich alkoholisiert, verweigerte aber einen Atemalkoholtest“, teilte die Polizei mit. Eine Blutentnahme folgte im Klinikum Freising, wo auch die leichte Beinverletzung des 36-Jährigen behandelt wurde. Sachschaden entstand neben den Unfallfahrzeug (Höhe: 5000 Euro) auch an einem Wildzaun, der auf 100 Meter Länge demoliert wurde.

