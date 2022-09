Laura Wieser hat einen Imagefilm für die Feuerwehr Hallbergmoos produziert - Hier sehen Sie ihn

Werbung in eigener Sache

Mit einem Imagefilm sammelt die FFW Hallbergmoos gerade fleißig Klicks in den Social-Media-Kanälen. Die Idee hatte eine junge Frau. Wir zeigen Ihnen das Video.

Hallbergmoos - Bayernweit gibt es rund 7700 Freiwillige Feuerwehren mit etwa 320.000 ehrenamtlichen Aktiven. Vielerorts fehlt es an Nachwuchs. Die Feuerwehr Hallbergmoos schlägt nun neue Wege ein, um junge Menschen für den Dienst zu gewinnen: Für die Floriansjünger hat Laura Wieser (25), Feuerwehrfrau und Mediendesign-Studentin, nun einen Imagefilm produziert.

Der „Catcher“, die erste Sequenz des Films, spielt mit dem Traum vieler Kinder: Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu werden. Leon, der kleine Sohn eines Feuerwehrkameraden, sitzt auf dem Boden und lässt sein Spielzeug-Feuerwehrauto über den Boden rollen. Aus dem Spielzeug wird in der nächsten Einstellung wird daraus ein „echtes“, großes Löschfahrzeug. Die Arbeit der Floriansjünger rückt Szene für Szene in den Mittelpunkt.

Ein Kindheitstraum, das bekennt Laura Wieser, war es für sie persönlich nicht, zur Feuerwehr zu gehen. Das kam später: Zwei Freunde haben sich der FFW angeschlossen – und sie buchstäblich mitgenommen. Seither ist die 25-Jährige Feuer und Flamme. „Es ist die Kameradschaft, die starke Gemeinschaft und der Umstand, dass man Leuten helfen kann“, beschreibt sie ihre Motivation.

Mit offenen Armen von den Floriansjüngern empfangen

Als sie vor einem Jahr zur Truppe stieß, wurde Laura Wieser mit offenen Armen aufgenommen: „Man wird nicht als Neuling belächelt, bekommt immer Unterstützung. Ich habe mich direkt gut aufgehoben gefühlt. Die Kameraden kommen auf einen zu. Man wird nicht bevormundet, sondern begegnet sich gleichberechtigt auf einer Ebene.“ Gerade hat sie ihre Grundausbildung abgeschlossen und schon zwei Einsätze gefahren: Eine Türöffnung, an der sie mit zwei Kameraden beteiligt war. Kurz darauf dann der schwere Unfall, als ein Auto in einen Hotelfassade krachte: „Wir waren die Ersten vor Ort. Zu sehen, wie sehr das Auto zerstört ist, da schluckt man schon erst einmal. Aber dann macht man seinen Job. Gott sei Dank gab es keine schweren Verletzungen.“ Keine Scheu, dass mal etwas Schlimmes passiert? „Man hat Respekt. Aber den sollte man auch haben“, so Wieser.

+ Hat den Film gedreht: Laura Wieser (25). © Oestereich

Aktuell zählt die Feuerwehr Hallbergmoos 63 Aktive, darunter 13 Frauen, viele weibliche Kräfte in Wiesers Alter. Es gibt eine Jugendgruppe mit sieben Mädchen und Burschen, die alle zwei Wochen üben. Man bräuchte dringend Verstärkung. Als nun auf dem Lehrplan der Uni ein Praxisprojekt „Audiovisuelle Medien“ stand, lag es für die junge Frau auf der Hand, Werbung für die FFW zu machen.c„Ich habe die Idee mit dem Kommandanten besprochen. Er hat mir da freie Hand gelassen: „Film einfach“, habe Walter Schreck gesagt. „Wir haben das Ganze dann im Social-Media-Team der Feuerwehr gemacht.“ Dazu gehören Daniel Ring und Christian Pfitzner. Wieser hat Regie geführt, das Konzept ausgearbeitet und den Schnitt gemacht.

Von der Trainingseinheit bis zum Überwinden von Ängsten

Ihre persönlichen Erfahrungen kommen in dem Film zum Ausdruck: Die Szenen auf der Drehleiter, bei der Fahrt zum Einsatz, beim Löschen und Training überschreibt sie mit den Schlagworten „Angst überwinden“, „Kameradschaft“, „Herausforderung“ und „Training“ – alles mit Musik unterlegt.

Vor kurzem hat die Hallbergmooser Wehr den Film auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht. 540 Mal wurde der Clip innerhalb von drei Tagen allein auf Instagram geklickt. Die Studienarbeit hat Wieser schon abgegeben, die Note erfährt sie im Oktober. Die 25-Jährige hat schon Ideen für weitere Produktionen. Und natürlich will sie sich auch bei der FFW weiterbilden. Bald steht ein Atemschutzlehrgang an.

Eva Oestereich

Der Link zum Film

Zu finden ist das Werk auch unter https://feuerwehr-hallbergmoos.de/freiwillige-feuerwehr-hallbergmoos-imagefilm-2022.