Rave endet für zwei Besucher im Klinikum und in der Psychiatrie

Bei einer Rave-Musikveranstaltung in Hallbergmoos ist es am Wochenende zu etlichen Drogenverstößen gekommen. Von zwei schweren Vorfällen berichtet die Polizei.

Hallbergmoos - Zum zweiten Mal hatte am Wochenende das Traumtänzerfestival in Hallbergmoos stattgefunden. Grundsätzlich sei es eine friedliche und gut organisierte Veranstaltung gewesen, berichtet PI-Chef Michael Ertl. Allerdings wurden mit Unterstützung ziviler Beamter der Zentralen Ergänzungsdienste Erding bei Rauschgiftkontrollen am Freitag und Samstag insgesamt 13 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt – wegen Besitzes von Cannabis und synthetischer Drogen.

Im Rahmen eines Rettungsdienst-Einsatzes am Samstag gegen 20 Uhr kam es auf dem Gelände zu einem größeren Vorfall: Ein 19-Jähriger war aufgrund von Drogenkonsum stark angeschlagen, weigerte sich aber, sich von Sanitätern in ein Krankenhaus einliefern zu lassen. Nur dank polizeilicher Unterstützung konnte er ins Klinikum Freising gebracht werden. Dort wurde beim Entleeren der Kleidung des Mannes eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt, der Mann blieb im Klinikum. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen illegalem Besitzes von Betäubungsmittel eingeleitet.

Nach Traumtänzerfestival in Hallbergmoos in Polizei-Gewahrsam

Schließlich wurde die Polizei in der Nacht zum Montag gegen 24 Uhr alarmiert, da sich eine 25-Jährige unerlaubt auf dem Gelände des Festivals befand. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung war die Frau völlig desorientiert und wurde zunehmend aggressiver. Die Beamten sahen bei ihr das Risiko einer Eigengefährdung und nahmen sie in polizeilichen Gewahrsam.

Auf der Wache wurde der psychische Zustand der Frau zunehmend problematisch. Die nach Angaben der Polizei immer aggressiver werdende 25-Jährige wurde daraufhin in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Als Ursache vermutet die Polizei eine Kombination aus Drogen und Alkoholkonsum. Die Dame hatte 1,3 Promille intus. (ft)

