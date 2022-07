Diese „Kunst am Zaun“ in Hallbergmoos übersteht sogar ein Unwetter

Teilen

Bei der Ausstellungseröffnung: (v.l.) Mandy Böhme, Gerhild Hoffmann, Anneliese Adelsperger, Stefanie Ihlefeldt, Inez Eckenbach-Henning und Renate Sacher. © Oestereich

Mit einem neuen Format macht der Arbeitskreis Kunst gerade in Hallbergmoos auf sich aufmerksam. „Kunst am Zaun“ soll zum Outdoor-Erlebnis werden.

Hallbergmoos - Dass „Outdoor“ auch heißt, dass sich ein Sommerregen über die Freiluftgalerie ergießt, mussten die sechs beteiligten Künstlerinnen gleich bei der Eröffnung erleben: Mit Schirmen und Regenjacken ging’s zu den im Gelände verteilten, eigens aufgestellten Bauzäunen. Daran befestigt sind Werke von Anneliese Adelsperger, Mandy Böhme, Inez Eckenbach-Henning, Gerhild Hoffmann, Stefanie Ihlefeldt und Renate Sacher. Nicht die Originale in ihrer eigentlichen Größe, sondern deren auf PVC-Banner gedruckten Abbilder. Sonst hätten sich die Aquarelle, Acrylmalerei und Mischtechniken schon am Tag der Eröffnung in (Regen-) Wasser aufgelöst. Um die Ausstellungsflächen sturm- und unwetterbeständig zu machen, stehen die Zäune im Dreieck auf Betonsockeln.

Über einen QR-Code können die Künstler kontaktiert werden

Die Freiluftgalerie wandert monatlich: Erst ist sie im Sport- und Freizeitpark zu sehen, später dann im Goldachpark und auf der Wiese am Rathausplatz. Wer sich für eines der Bilder interessiert, kann den angebrachten QR-Code scannen und mit den Künstlerinnen direkt in Kontakt treten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Inspirieren lassen habe man sich dazu von einem ähnlichen Projekt, das es vergangenes Jahr in Freising gab, sagte Arbeitskreis-Leiterin Inez Eckenbach-Henning. Kulturreferentin Andrea Holzmann dankte der AK-Leiterin für ihren Mut, etwas Neues anzugehen – und Kunst für alle Bürger erlebbar zu machen. „Kunst kann aufwecken, anregen, nachdenklich stimmen, ermutigen und die Blickrichtung ändern“, betonte Holzmann.

Ausstellungsorte sind der Bürgerpark im Sport- und Freizeitpark (bis 6. August), Goldachpark (bis 6. September) und die Wiese am Rathausplatz (bis 7. Oktober).

ev