In Hallbergmoos lernen Kinder, wie sie sich zur Wehr setzen können

Teilen

Effektive Selbstverteidigung lernte der Nachwuchs von den Profis des TSV Jahn. © Oestereich

Aus aktuellem Anlass: In Hallbergmoos lernen Kinder, wie sie sich zur Wehr setzen können. Die Kurse waren sofort ausgebucht.

Hallbergmoos – Es ist eine Sorge, die viele Eltern haben: Ein Kind wird von einem Fremden angesprochen, der versucht, es unter einem Vorwand in ein Auto zu locken. Auf dem Schulweg, auf dem Weg zum Sport oder auf dem Spielplatz. Erst kürzlich hat in Hallbergmoos ein solcher Fall für Aufsehen gesorgt. Die Polizei nimmt die Ereignisse ernst, warnt aber auch vor Panikmache. In Schulen wurde das Thema mit den Kindern bereits aufgearbeitet. Bei einem Selbstbehauptungskurs, von den Grünen initiiert, wurden Mädchen und Buben nun Tipps und Techniken vermittelt, wie sie sich in Gefahrensituationen am besten verhalten. Die beiden dreistündigen Termine waren sofort ausgebucht.

Wegen Ereignisse Kurse vorgezogen

Astrid Grießer und Christian Denk sind Gewaltpräventions- und Selbstverteidigungstrainer beim TSV Jahn Freising. Sie unterrichten „Krav Maga“ auch an Schulen, in Vereinen und Firmen. In Hallbergmoos war der Kurs für Kinder (ab neun Jahren) schon länger geplant. Wegen der aktuellen Vorkommnisse habe man sie vorgezogen, betont Astrid Grießers Ehemann Erwin. „Ich finde es sehr schade, dass manche davon sprechen, es sei eine Parteiveranstaltung“, bedauert er. „Es geht allein darum, Kinder zu stärken, ihnen Selbstbewusstsein zu vermitteln und zu zeigen, wie sie sich zur Wehr setzen“, unterstrich er mit Nachdruck. Grießer ist selbst Vater von zwei Kindern (zehn und zwölf Jahre) alt. Tochter Stella (12) trainiert Krav Maga.

Nach dem Eingangsgespräch mit der 18-köpfigen ersten Gruppe war Christian Denk, Polizeibeamter im Ruhestand, positiv überrascht, wie gut das Thema in der Schule schon besprochen wurde. „Wegrennen, schreien und in einen Laden rein“, lautete die Antwort der Kinder auf seine Frage, wie sie sich brenzligen Situation entziehen können. „Die drei L’s“ heißt das abgekürzt: Licht, Lärm und Leute.

Wenn nichts mehr hilft, dürfen Kinder auch potenzielle Angreifer treten. © Oestereich

„Das Interesse ist riesengroß“

Zuvor kommt noch die Aufmerksamkeit, den Blick nach oben und auf die Umgebung gerichtet – und nicht mit gesenktem Kopf unentwegt aufs Handy starren. Auch mit der Körperhaltung signalisiere man Selbstbewusstsein – und mit einer lauten Stimme, die im Notfall sagt: „Lassen Sie mich in Ruhe. Ich kenne Sie nicht.“ Das siezen, so Denk, sei wichtig, „damit die Leute wissen, der gehört nicht zu dir.“ Wegrennen vom Auto in entgegengesetzter Richtung ist noch so ein wichtiger Tipp. Und, so Denk: „Merkt euch: Ein Erwachsener fragt Kinder nicht nach dem Weg. Da soll er einen Erwachsenen fragen“, betont Denk. Und ja, so die Antwort auf eine Frage: In einer solchen Situation darf man auch unhöflich sein – und schnell das Weite suchen.

„Aufmerksamkeit, Flucht und als letztes Mittel die Selbstverteidigung“ lauten die Grundregeln, so die Trainer. Welche Techniken es gibt, lernten die Kinder im praktischen Teil: Wie man sich aus einem Griff löst, Schlag- und Tritttechniken, Spucken, Kratzen und, wenn nichts anderes hilft, auch mit einem Handy-Schlag auf die Schmerzpunkte des Gegenübers. Denk vertritt die Überzeugung, dass ein solches Training zum Standard an Schulen werden sollte. Man könnte, so sein Wunsch, Lehrer entsprechend schulen und für die Einheiten ein paar Stunden vom Sportunterricht abzwacken. „Das macht absolut Sinn. Das Interesse ist riesengroß.“

Eva Oestereich