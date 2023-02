„Wichtiges politisches Zeichen“ gesetzt: Hallbergmoos will Windrad-Flächen ausweisen

Windräder sollen sich bald auch auf Hallbergmooser Flur drehen. © Schlaf

Das war knapp: Buchstäblich in letzter Minute hat der Hallbergmooser Gemeinderat am 30. Januar eine Flächennutzungsplanänderung auf den Weg gebracht. Thema: Windräder.

Hallbergmoos – Beabsichtigt ist, eine Vorrangfläche für Windkraft im südlichen Gemeindegebiet auszuweisen. Die Entscheidung steht im engen Zusammenhang mit einer Gesetzesänderung: Am 1. Februar trat das Wind-an-Land-Gesetz in Kraft, das die in Bayern geltende 10-H-Regel aufweicht. Heißt: In festgesetzten Windenergiegebieten gelten keine pauschalen Abstandsregeln mehr, es sind weniger als 1000 Meter zu Wohnbebauung erlaubt. Bayern hat nun den Auftrag, 1,8 Prozent der Landesfläche bis 2032 als Vorrangflächen für Windkraft auszuweisen. Eigentlich ist dies Aufgabe der 18 regionalen Planungsverbände. Aber auch Kommunen können die Entwicklung über die Ausweisung von Konzentrationsflächen beeinflussen. Um das Heft selbst in der Hand zu halten, hat der Gemeinderat – kurz vor Ablauf der Frist am 31. Januar – die Ausweisung einer solchen Fläche im südlichen Gemeindegebiet angestoßen.

Eine konkrete Flächenfestlegung ist (noch) nicht erfolgt. Wohl wissend, dass die Chancen wegen der Nähe zum Flughafen München gering sind. Man hat in der Vergangenheit schon einmal einen Anlauf unternommen, war aber an den Höhenbeschränkungen des Airports und einem festgeschriebenen Anlagenschutzbereich gescheitert. Bestenfalls würde sich also ein Gebiet abseits der Flugrouten und in möglichst großer Entfernung zu Radaranlagen eignen – ein Umstand, der das Terrain ziemlich eingrenzt. „Diese Entscheidung dokumentiert den Willen der Kommune“, befürwortete Tanja Knieler (Umweltreferentin, CSU) diesen Schritt. Als Bekenntnis zur Windkraft unterstützte auch Grünen-Sprecherin Sabina Brosch den Vorstoß.

Als „wichtiges politisches Zeichen“ und weiteren Schritt zur Energieautarkie sah Bürgermeister Josef Niedermair die Entscheidung. Wolfgang Reiland plädierte dafür, das Projekt nicht halbherzig, sondern „richtig“ anzugehen. Für das komplette Verfahren inklusive Genehmigung bleibt genau ein Jahr Zeit.



Eva Oestereich

